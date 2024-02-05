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Зеленский прокомментировал возможное увольнение Залужного

5 февраля 2024 00:13
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Зеленский прокомментировал возможное увольнение Залужного
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вероятное увольнение Главнокомандующего Вооруженными силами Валерия Залужного является кадровым вопросом. Он добавил, что система нуждается в перезагрузке.

Об этом Владимир Зеленский рассказал в интервью Rai1 в воскресенье, 4 февраля.

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"Этот вопрос, который касается людей, которые должны возглавить Украину. Однозначно нужна перезагрузка, новое начало. Я имею в виду что-то серьезное, что касается не одного человека, а направления руководства страны", — отметил Зеленский.

По его словам, речь идет о замене ряда государственных руководителей не только в военной сфере. Украинский лидер подчеркнул, что думает о замене, однако нельзя сказать, что удалось заменить одного человека.

"Если мы хотим победить, мы все должны двигаться в одном направлении, уверены в победе, мы не должны падать духом, опускать руки, мы должны обладать правильной положительной энергией... поэтому я говорю о перезапуске, замене", — пояснил президент.

Зеленский и вероятное увольнение Залужного

Напомним, что Зеленский подтвердил намерения уволить Залужного с должности Главнокомандующего Вооруженными силами Украины.

Также мы сообщали, что Украина проинформировала Белый дом о намерениях президента Зеленского уволить Валерия Залужного. Там не поддержали, но и не возразили против столь важного решения, признав его суверенным выбором президента.

Добавим, что в настоящее время Залужному до сих пор нет замены. Пока основными кандидатами на должность главкома считаются глава Главного управления разведки Кирилл Буданов и командующий Сухопутными войсками генерал-полковник Александр Сырский.

Как известно, слухи об увольнении Залужного начали распространяться в сети 29 января. Тогда не было подтверждения этой информации, однако в Минобороны вероятно заявили, что это неправда.

Владимир Зеленский
Валерий Залужный
увольнение
кадровые изменения
интервью

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