Залужному присвоили звание Героя Украины

Бывший Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Фото: Creative Commons

Президент Украины Владимир Зеленский 9 февраля присвоил бывшему Главнокомандующему Вооруженными силами Валерию Залужному звание Героя Украины.

Соответствующий указ появился на сайте президента.

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Награждение Валерия Залужного

"За выдающиеся личные заслуги в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины самоотверженное служение Украинскому народу постановляю присвоить звание Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" Залужному Валерию Федоровичу — генералу", — говорится в указе президента.

Скриншот указа Президента Украины

Накануне бывший нардеп Борислав Береза анонсировал награждение генерала.

"Сегодня один народный генерал и народный Герой станет Героем Украины. Официально и заслуженно! Он уже вписал свое имя в историю!" – говорится в его сообщении.

Скриншот сообщения Борислава Березы в Facebook

Увольнение Залужного — что известно

Напомним, 8 февраля Президент уволил Главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного. Он поблагодарил его за два года защиты, и предложил ему быть и дальше вместе в составе войск. Вместо Залужного был назначен командующий Сухопутными войсками Александр Сырский.

Политолог Игорь Чаленко предположил, что среди причин увольнения главкома вероятно разные взгляды в подходе к мобилизации и боевым действиям.

Украинцы неоднозначно отреагировали на подобные кадровые изменения. Они критикуют президента и требуют вернуть Залужного на должность.

Увольнение Залужного также прокомментировали в Белом доме. Там подчеркнули, что США продолжат поддерживать Украину.