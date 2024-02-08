Звільнення Залужного — як реагують українці в мережі

Генерал Валерій Залужний. Фото: REUTERS/Gleb Garanich/File Photo

Генерала Валерія Залужного звільнили з посади Головнокомандувача Збройними силами України у четвер, 8 лютого. Громадяни країни різко відреагували на таке рішення Президента Володимира Зеленського.

Свою реакцію українці написали під дописом Володимира Зеленського в Instagram.

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Що пишуть українці

Люди критикують главу держави за таке рішення. Вони закликають повернути Залужного на посаду Головнокомандувача ЗСУ.

Українці пишуть:

Коментарі українців. Фото: скриншот

Коментарі українців. Фото: скриншот

Коментарі українців. Фото: скриншот

Коментарі українців. Фото: скриншот

Коментарі українців. Фото: скриншот

Коментарі українців. Фото: скриншот

Одна з українок наголошує, що не пробачить Зеленському відставку Залужного.

Нагадаємо, сьогодні Президент України Володимир Зеленський звільнив Головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного. Він подякував йому за два роки захисту, і запропонував йому бути й надалі разом у складі військ. Замість Залужного, як повідомив глава держави, було призначено командувача Сухопутних військ Олександра Сирського.

Однак перед підписанням указу про призначення Сирського новим головком українських військ, Зеленський підписав указ про звільнення Залужного. Українців таке рішення президента шокувало та розізлило, на відміну від політиків, які подякували "залізному генералу" за всі його досягнення на посту головкома ЗСУ.

Водночас ми розповідали про те, як виглядала ера "Залужний-Зеленський", адже ця подія обговорювалася тривалий час. Також була інформація і про те, як "залізний генерал" зупинив Росію, а також про те, як між ним та головою держави виник той самий невизнаний конфлікт.