Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow Звільнення Залужного — як реагують українці в мережі arrow

Звільнення Залужного — як реагують українці в мережі

8 лютого 2024 23:21
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Звільнення Залужного — як реагують українці в мережі
Генерал Валерій Залужний. Фото: REUTERS/Gleb Garanich/File Photo
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Генерала Валерія Залужного звільнили з посади Головнокомандувача Збройними силами України у четвер, 8 лютого. Громадяни країни різко відреагували на таке рішення Президента Володимира Зеленського.

Свою реакцію українці написали під дописом Володимира Зеленського в Instagram.

Читайте також:

Що пишуть українці

Люди критикують главу держави за таке рішення. Вони закликають повернути Залужного на посаду Головнокомандувача ЗСУ.

Українці пишуть:

null
Коментарі українців. Фото: скриншот
null
Коментарі українців. Фото: скриншот
null
Коментарі українців. Фото: скриншот
null
Коментарі українців. Фото: скриншот
null
Коментарі українців. Фото: скриншот
null
Коментарі українців. Фото: скриншот

Одна з українок наголошує, що не пробачить Зеленському відставку Залужного.

Нагадаємо, сьогодні Президент України Володимир Зеленський звільнив Головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного. Він подякував йому за два роки захисту, і запропонував йому бути й надалі разом у складі військ. Замість Залужного, як повідомив глава держави, було призначено командувача Сухопутних військ Олександра Сирського

Однак перед підписанням указу про призначення Сирського новим головком українських військ, Зеленський підписав указ про звільнення Залужного. Українців таке рішення президента шокувало та розізлило, на відміну від політиків, які подякували "залізному генералу" за всі його досягнення на посту головкома ЗСУ. 

Водночас ми розповідали про те, як виглядала ера "Залужний-Зеленський", адже ця подія обговорювалася тривалий час. Також була інформація і про те, як "залізний генерал" зупинив Росію, а також про те, як між ним та головою держави виник той самий невизнаний конфлікт. 

Володимир Зеленський
українці
Instagram
Україна
Валерій Залужний
звільнення

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

07:04 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 лютого — повний список

26 січня 2024
Новина з відео

07:04 Кого мобілізуватимуть до ЗСУ з 1 лютого лише за добровільною згодою — список

28 січня 2024

17:18 Екскомандир "Азову" Жорін відреагував на заяви щодо приєднання Закарпаття до Угорщини

26 січня 2024

23:13 ЗСУ шукають спеціалістів — які професії зараз найбільше потрібні

4 лютого 2024

11:21 Приходько висміяла Нацвідбір Євробачення та назвала свого фаворита

5 лютого 2024
Новина з фото

05:31У Києві пролунали два вибухи, — соцмережі

3 лютого 2024

16:25 Залужний привітав Усиків — що подарував головнокомандувач

7 лютого 2024
Новина з відео

21:24 Які цивільні спеціальності зараз найбільше потрібні армії — у ЗСУ дали відповідь

30 січня 2024

22:18Кого можуть звільнити від призову за новим законопроєктом про мобілізацію

26 січня 2024

06:10 Пенсіонерам кардинально перерахують виплати — відомо дату та суми

Актуальне по темі