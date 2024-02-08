Зеленський звільнив Залужного: що кажуть політики

Валерій Залужний. Фото: ФБ Валерія Залужного

У своєму вечірньому зверненні у четвер 8 лютого президент Володимир Зеленський заявив, що змінює військове керівницво країни. Відтак Валерій Залужний залишає посаду Головнокомандувача ЗСУ. Новим стає генерал-полковник Олександр Сирський.

Під відповідним постом Залужного у Фейсбуці тисячі українців та десятки топ-політиків залишають теплі слова вдячності Валерію Федоровичу за 2-річну роботу.

Читайте також:

Новини.LIVE зібрали реакцію українського політикуму на звільнення Залужного.

Відставку Залужного обговорювали 2 тижні

Ймовірна відставка Валерія Залужного з посади Головнокомандувача ЗСУ активно обговорювалася у ЗМІ останні 2 тижні. Тому можна сказати вже на час самого звільнення, 8 лютого, реакція як українських політиків, так і українського суспільства є досить стримана.

Всі тепло дякую генералу за важку 2-річну роботу, яка на початку вторгнення зупинила російське вторгнення.

Найпершим Залужному подякував Зеленський і опублікував спільне з ним фото. На знімку обидва тиснуть одне одному руки та посміхаються.

Володимир Зеленський та Валерій Залужний. Фото: ФБ Володимира Зеленського

"Зустрівся з генералом Залужним. Подякував за два роки захисту України. Обговорили, якого оновлення потребують Збройні Сили України. Час для такого оновлення – саме зараз. Запропонував Валерію Федоровичу й надалі бути в команді", — написав президент.

Володимир Зеленський та Валерій Залужний. Фото: Скріншот

Однак найбільше коментарів подяки саме під постом Залужного. Генерал також опублікував спільне із Зеленським фото, таке ж як і на сторінці у президента. І написав, що перші найскладніші дні Великої Війни ми разом вистояли проти підлого та сильного ворога.

Скріншот із ФБ Валерія Залужного

"Завдання 2022 року відрізняються від завдань 2024 року. Тому усі повинні змінитись та адаптуватись до нових реалій також. Зустрілись з Верховним Головнокомандувачем. Важлива та серйозна розмова. Прийнято рішення про необхідність зміни підходів та стратегії", — написав Залужний.

Зокрема, за роботу у найскладніший час для України Залужному подякував нинішній міністр оборони Рустем Умєров, посол України в США Оксана Маркарова, депутати ВР, військові.

Скріншот із ФБ Валерія Залужного

Скріншот із ФБ Валерія Залужного

Скріншот із ФБ Валерія Залужного

Скріншот із ФБ Рустема Умєрова

Скріншот із ФБ Єгора Чернєва

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський звільнив генерала Валерія Залужного з посади Головнокомандувача ЗСУ. Як Залужний прийшов до головної посади в українській армії, завдяки чому став світовою суперзіркою і що спровокувало його відставку — у матеріалі Новини.LIVE.