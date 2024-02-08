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Залужний йде з посади Головнокомандувача — що кажуть політики

8 лютого 2024 20:23
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповець
Зеленський звільнив Залужного: що кажуть політики
Валерій Залужний. Фото: ФБ Валерія Залужного
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповець

У своєму вечірньому зверненні у четвер 8 лютого президент Володимир Зеленський заявив, що змінює військове керівницво країни. Відтак Валерій Залужний залишає посаду Головнокомандувача ЗСУ. Новим стає генерал-полковник Олександр Сирський.

Під відповідним постом Залужного у Фейсбуці тисячі українців та десятки топ-політиків залишають теплі слова вдячності Валерію Федоровичу за 2-річну роботу.

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Відставку Залужного обговорювали 2 тижні

Ймовірна відставка Валерія Залужного з посади Головнокомандувача ЗСУ активно обговорювалася у ЗМІ останні 2 тижні. Тому можна сказати вже на час самого звільнення, 8 лютого, реакція як українських політиків, так і українського суспільства є досить стримана.

Всі тепло дякую генералу за важку 2-річну роботу, яка на початку вторгнення зупинила російське вторгнення. 

Найпершим Залужному подякував Зеленський і опублікував спільне з ним фото. На знімку обидва тиснуть одне одному руки та посміхаються.

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Володимир Зеленський та Валерій Залужний. Фото: ФБ Володимира Зеленського

"Зустрівся з генералом Залужним. Подякував за два роки захисту України. Обговорили, якого оновлення потребують Збройні Сили України. Час для такого оновлення – саме зараз. Запропонував Валерію Федоровичу й надалі бути в команді", — написав президент. 

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Володимир Зеленський та Валерій Залужний. Фото: Скріншот

Однак найбільше коментарів подяки саме під постом Залужного. Генерал також опублікував спільне із Зеленським фото, таке ж як і на сторінці у президента. І написав, що  перші найскладніші дні Великої Війни ми разом вистояли проти підлого та сильного ворога. 

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Скріншот із ФБ Валерія Залужного

"Завдання 2022 року відрізняються від завдань 2024 року. Тому усі повинні змінитись та адаптуватись до нових реалій також. Зустрілись з Верховним Головнокомандувачем. Важлива та серйозна розмова. Прийнято рішення про необхідність зміни підходів та стратегії", — написав Залужний.

Зокрема, за роботу у найскладніший час для України Залужному подякував нинішній міністр оборони Рустем Умєров, посол України в США Оксана Маркарова, депутати ВР, військові.

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Скріншот із ФБ Валерія Залужного
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Скріншот із ФБ Валерія Залужного
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Скріншот із ФБ Валерія Залужного
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Скріншот із ФБ Рустема Умєрова
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Скріншот із ФБ Єгора Чернєва

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський звільнив генерала Валерія Залужного з посади Головнокомандувача ЗСУ. Як Залужний прийшов до головної посади в українській армії, завдяки чому став світовою суперзіркою і що спровокувало його відставку — у матеріалі Новини.LIVE.

Володимир Зеленський
війна
ЗСУ
Валерій Залужний
контрнаступ ЗСУ
війна в Україні

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