Зеленский уволил Залужного: что говорят политики

Валерий Залужный. Фото: ФБ Валерия Залужного

В своем вечернем обращении в четверг 8 февраля президент Владимир Зеленский заявил, что меняет военное руководство страны. Следовательно Валерий Залужный покидает пост Главнокомандующего ВСУ. Новым становится генерал-полковник Александр Сырский.

Под соответствующим постом Залужного в Facebook тысячи украинцев и десятки топ-политиков оставляют теплые слова благодарности Валерию Федоровичу за 2-летнюю работу.

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Отставку Залужного обсуждали 2 недели

Вероятная отставка Валерия Залужного с поста Главнокомандующего ВСУ активно обсуждалась в СМИ последние 2 недели. Поэтому на время самого увольнения, 8 февраля, реакция как украинских политиков, так и украинского общества достаточно сдержанная.

Все тепло благодарю генерала за тяжелую 2-летнюю работу, которая в начале войны остановила российское вторжение.

Первым Залужного поблагодарил Зеленский и опубликовал совместное с ним фото. На снимке оба пожимают друг другу руки и улыбаются.

Владимир Зеленский и Валерий Залужный. Фото: ФБ Владимира Зеленского

"Встретился с генералом Залужным. Поблагодарил за два года защиты Украины. Обсудили, в каком обновлении нуждаются Вооруженные Силы Украины. Время для такого обновления – именно сейчас. Предложил Валерию Федоровичу и дальше быть в команде", — написал президент.

Владимир Зеленский и Валерий Залужный. Фото: Скриншот

Однако больше всего благодарности именно под постом Залужного. Генерал также опубликовал совместное с Зеленским фото, как и на странице у президента. И написал, что "в первые сложные дни Великой Войны мы вместе выстояли против подлого и сильного врага".

Скриншот из ФБ Валерия Залужного

"Задачи 2022 года отличаются от задач 2024 года. Поэтому все должны измениться и адаптироваться к новым реалиям также. Встретились с Верховным Главнокомандующим. Важный и серьезный разговор. Принято решение о необходимости изменения подходов и стратегии", — написал Залужный.

В частности, за работу в самое сложное время для Украины Залужного поблагодарил нынешний министр обороны Рустем Умеров, посол Украины в США Оксана Маркарова, депутаты ВР, военные.

Скриншот из ФБ Валерия Залужного

Скриншот из ФБ Валерия Залужного

Скриншот из ФБ Валерия Залужного

Скриншот из ФБ Рустема Умерова

Скриншот из ФБ Егора Чернева

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский уволил генерала Валерия Залужного с должности Главнокомандующего ВСУ.

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