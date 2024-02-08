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Залужный уходит с поста Главнокомандующего — что говорят политики

8 февраля 2024 20:23
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповец
Галина Остаповец
Журналист
Зеленский уволил Залужного: что говорят политики
Валерий Залужный. Фото: ФБ Валерия Залужного
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповец
Галина Остаповец
Журналист

В своем вечернем обращении в четверг 8 февраля президент Владимир Зеленский заявил, что меняет военное руководство страны. Следовательно Валерий Залужный покидает пост Главнокомандующего ВСУ. Новым становится генерал-полковник Александр Сырский.

Под соответствующим постом Залужного в Facebook тысячи украинцев и десятки топ-политиков оставляют теплые слова благодарности Валерию Федоровичу за 2-летнюю работу.

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Новини.LIVE собрали реакцию украинского политикума на увольнение Залужного.

Отставку Залужного обсуждали 2 недели

Вероятная отставка Валерия Залужного с поста Главнокомандующего ВСУ активно обсуждалась в СМИ последние 2 недели. Поэтому на время самого увольнения, 8 февраля, реакция как украинских политиков, так и украинского общества достаточно сдержанная.

Все тепло благодарю генерала за тяжелую 2-летнюю работу, которая в начале войны остановила российское вторжение.

Первым Залужного поблагодарил Зеленский и опубликовал совместное с ним фото. На снимке оба пожимают друг другу руки и улыбаются.

Залужный
Владимир Зеленский и Валерий Залужный. Фото: ФБ Владимира Зеленского

"Встретился с генералом Залужным. Поблагодарил за два года защиты Украины. Обсудили, в каком обновлении нуждаются Вооруженные Силы Украины. Время для такого обновления – именно сейчас. Предложил Валерию Федоровичу и дальше быть в команде", — написал президент.

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Владимир Зеленский и Валерий Залужный. Фото: Скриншот

Однако больше всего благодарности именно под постом Залужного. Генерал также опубликовал совместное с Зеленским фото, как и на странице у президента. И написал, что "в первые сложные дни Великой Войны мы вместе выстояли против подлого и сильного врага".

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Скриншот из ФБ Валерия Залужного

"Задачи 2022 года отличаются от задач 2024 года. Поэтому все должны измениться и адаптироваться к новым реалиям также. Встретились с Верховным Главнокомандующим. Важный и серьезный разговор. Принято решение о необходимости изменения подходов и стратегии", — написал Залужный.

В частности, за работу в самое сложное время для Украины Залужного поблагодарил нынешний министр обороны Рустем Умеров, посол Украины в США Оксана Маркарова, депутаты ВР, военные.

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Скриншот из ФБ Валерия Залужного
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Скриншот из ФБ Валерия Залужного
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Скриншот из ФБ Валерия Залужного
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Скриншот из ФБ Рустема Умерова
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Скриншот из ФБ Егора Чернева

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский уволил генерала Валерия Залужного с должности Главнокомандующего ВСУ.

Как Залужный пришел на главную должность в украинской армии, благодаря чему стал мировой суперзвездой и спровоцировало его отставку — в материале Новини.LIVE.

Владимир Зеленский
война
ВСУ
Валерий Залужный
контрнаступление ВСУ
война в Украине

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