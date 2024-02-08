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Увольнение Залужного — как реагируют украинцы в сети

8 февраля 2024 23:21
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Увольнение Залужного — как реагируют украинцы в сети
Генерал Валерий Залужный. Фото: REUTERS/Gleb Garanich/File Photo
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Генерала Валерия Залужного уволили с должности Главнокомандующего Вооруженными силами Украины в четверг, 8 февраля. Граждане страны резко отреагировали на решение Президента Владимира Зеленского.

Свою реакцию украинцы написали под сообщением Владимира Зеленского в Instagram.

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Что пишут украинцы

Люди критикуют главу государства за такое решение. Они призывают вернуть Залужного на должность Главнокомандующего ВСУ.

Украинцы пишут:

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Комментарии украинцев. Фото: скриншот
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Комментарии украинцев. Фото: скриншот
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Комментарии украинцев. Фото: скриншот
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Комментарии украинцев. Фото: скриншот
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Комментарии украинцев. Фото: скриншот
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Комментарии украинцев. Фото: скриншот

Одна из украинок отмечает, что не простит Зеленскому отставку Залужного.

Напомним, сегодня Президент Украины Владимир Зеленский уволил Главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного. Он поблагодарил его за два года защиты и предложил ему быть и дальше вместе в составе войск. Вместо Залужного, как сообщил глава государства, был назначен командующий Сухопутными войсками Александр Сырский.

Однако перед подписанием указа о назначении Сырского новым главкомом украинских войск, Зеленский подписал указ об увольнении Залужного. Украинцев такое решение президента шокировало и разозлило, в отличие от политиков, которые поблагодарили "железного генерала" за все его достижения на посту главкома ВСУ.

В то же время мы рассказывали о том, как выглядела эра "Залужно-Зеленский", ведь это событие обсуждалось долгое время. Также была информация и о том, как "железный генерал" остановил Россию, а также о том, как между ним и главой государства возник тот самый непризнанный конфликт.

Владимир Зеленский
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Instagram
Украина
Валерий Залужный
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