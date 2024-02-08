Увольнение Залужного — как реагируют украинцы в сети
Генерала Валерия Залужного уволили с должности Главнокомандующего Вооруженными силами Украины в четверг, 8 февраля. Граждане страны резко отреагировали на решение Президента Владимира Зеленского.
Свою реакцию украинцы написали под сообщением Владимира Зеленского в Instagram.
Что пишут украинцы
Люди критикуют главу государства за такое решение. Они призывают вернуть Залужного на должность Главнокомандующего ВСУ.
Украинцы пишут:
Одна из украинок отмечает, что не простит Зеленскому отставку Залужного.
Напомним, сегодня Президент Украины Владимир Зеленский уволил Главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного. Он поблагодарил его за два года защиты и предложил ему быть и дальше вместе в составе войск. Вместо Залужного, как сообщил глава государства, был назначен командующий Сухопутными войсками Александр Сырский.
Однако перед подписанием указа о назначении Сырского новым главкомом украинских войск, Зеленский подписал указ об увольнении Залужного. Украинцев такое решение президента шокировало и разозлило, в отличие от политиков, которые поблагодарили "железного генерала" за все его достижения на посту главкома ВСУ.
В то же время мы рассказывали о том, как выглядела эра "Залужно-Зеленский", ведь это событие обсуждалось долгое время. Также была информация и о том, как "железный генерал" остановил Россию, а также о том, как между ним и главой государства возник тот самый непризнанный конфликт.
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