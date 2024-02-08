Зеленський призначив Сирського новим головнокомандувачем ЗСУ
Президент України Володимир Зеленський призначив Олександра Сирського новим головнокомандувачем Збройними силами України замість Валерія Залужного, який сьогодні пішов у відставку.
Про це він заявив у своєму новому відеозверненні.
Зеленський призначив Сирського головкомом ЗСУ
У своєму зверненні президент подякував Валерію Залужному за два роки захисту, і запропонував йому бути й надалі разом у складі військ. Новим головкомом було призначено командувача Сухопутними військами ЗСУ Олександра Сирського.
"Відсьогодні до керівництва Збройними Силами України приступає нова управлінська команда. Я хочу, щоб бачення війни було єдиним і в наших воїнів у Роботиному чи Авдіївці, і в Генеральному штабі та на Ставці", — сказав Зеленський.
Також голова держави оголосив членів команди нового головкома. Ними стали генерали:
- Андрій Гнатів;
- Михайлом Драпатий,
- Ігор Скибюк.
Полковники Павло Паліса й Вадим Сухаревський також увійдуть до команди Сирського.
"Усі вони розглядаються на керівні посади в армії та служитимуть під проводом найбільш досвідченого українського командувача. Він має успішний досвід захисту – провів Київську оборонну операцію. Він має також і успішний досвід наступу – Харківської визвольної операції", — резюмував Зеленський, та заявив, що 2024 рік може стати успішним для України "лише за умови ефективних змін в основі нашої оборони", якою є Збройні Сили України.
Нагадаємо, сьогодні Володимир Зеленський зустрівся з головнокомандувачем Збройних сил України Валерієм Залужним, для обговорення оновлення керівництва військ. Також ми повідомляли, чим запам'ятався Валерій Залужний — "залізний генерал", який зупинив Росію.
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