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Зеленський призначив Сирського новим головнокомандувачем ЗСУ

8 лютого 2024 18:42
оновлено: 18:58
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Зеленський призначив Сирського новим головнокомандувачем ЗСУ
Олександр Сирський. Фото: Telegram Олександра Сирського
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Президент України Володимир Зеленський призначив Олександра Сирського новим головнокомандувачем Збройними силами України замість Валерія Залужного, який сьогодні пішов у відставку.

Про це він заявив у своєму новому відеозверненні.

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У своєму зверненні президент подякував Валерію Залужному за два роки захисту, і запропонував йому бути й надалі разом у складі військ. Новим головкомом було призначено командувача Сухопутними військами ЗСУ Олександра Сирського.

"Відсьогодні до керівництва Збройними Силами України приступає нова управлінська команда. Я хочу, щоб бачення війни було єдиним і в наших воїнів у Роботиному чи Авдіївці, і в Генеральному штабі та на Ставці", — сказав Зеленський.

Також голова держави оголосив членів команди нового головкома. Ними стали генерали:

  • Андрій Гнатів;
  • Михайлом Драпатий,
  • Ігор Скибюк.

Полковники Павло Паліса й Вадим Сухаревський також увійдуть до команди Сирського. 

"Усі вони розглядаються на керівні посади в армії та служитимуть під проводом найбільш досвідченого українського командувача. Він має успішний досвід захисту – провів Київську оборонну операцію. Він має також і успішний досвід наступу – Харківської визвольної операції", — резюмував Зеленський, та заявив, що 2024 рік може стати успішним для України "лише за умови ефективних змін в основі нашої оборони", якою є Збройні Сили України.

Нагадаємо, сьогодні Володимир Зеленський зустрівся з головнокомандувачем Збройних сил України Валерієм Залужним, для обговорення оновлення керівництва військ. Також ми повідомляли, чим запам'ятався Валерій Залужний — "залізний генерал", який зупинив Росію. 

Володимир Зеленський
ЗСУ
Україна
Валерій Залужний
Олександр Сирський

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