Зеленский назначил Сырского новым главнокомандующим ВСУ

Александр Сырский. Фото: Telegram Александра Сырского

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Александра Сырского новым главнокомандующим Вооруженными силами Украины вместо ушедшего сегодня в отставку Валерия Залужного.

Об этом он заявил в своем новом видеообращении.

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В своем обращении президент поблагодарил Валерия Залужного за два года защиты, и предложил ему быть и дальше вместе в составе войск. Новым главкомом был назначен командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский.

"С сегодняшнего дня к руководству Вооруженными Силами Украины приступает новая управленческая команда. Я хочу, чтобы видение войны было единственным и у наших воинов в Роботином или Авдеевке, и в Генеральном штабе, и на Ставке", — сказал Зеленский.

Также глава государства объявил членов команды нового главкома. Ими стали генералы:

Андрей Игнатив;

Михаил Драпатый,

Игорь Скибюк.

Полковники Павел Палиса и Вадим Сухаревский также войдут в команду Сырского.

"Все они рассматриваются на руководящие должности в армии и будут служить под руководством наиболее опытного украинского командующего. У него есть успешный опыт защиты - провел Киевскую оборонную операцию. У него также есть и успешный опыт наступления — Харьковской освободительной операции", — резюмировал Зеленский, и заявил, что 2024 год может стать успешным для Украины "лишь при условии эффективных изменений в основе нашей обороны", которой являются Вооруженные Силы Украины.

Напомним, сегодня Владимир Зеленский встретился с главнокомандующим Вооруженными силами Украины Валерием Залужным, для обсуждения обновления руководства войск. Также мы сообщали, чем запомнился Валерий Залужный - "железный генерал", остановивший Россию.