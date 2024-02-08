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Зеленский назначил Сырского новым главнокомандующим ВСУ

8 февраля 2024 18:42
обновлено: 18:58
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Зеленский назначил Сырского новым главнокомандующим ВСУ
Александр Сырский. Фото: Telegram Александра Сырского
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Александра Сырского новым главнокомандующим Вооруженными силами Украины вместо ушедшего сегодня в отставку Валерия Залужного.

Об этом он заявил в своем новом видеообращении.

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В своем обращении президент поблагодарил Валерия Залужного за два года защиты, и предложил ему быть и дальше вместе в составе войск. Новым главкомом был назначен командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский.

"С сегодняшнего дня к руководству Вооруженными Силами Украины приступает новая управленческая команда. Я хочу, чтобы видение войны было единственным и у наших воинов в Роботином или Авдеевке, и в Генеральном штабе, и на Ставке", — сказал Зеленский.

Также глава государства объявил членов команды нового главкома. Ими стали генералы:

  • Андрей Игнатив;
  • Михаил Драпатый,
  • Игорь Скибюк.

Полковники Павел Палиса и Вадим Сухаревский также войдут в команду Сырского.

"Все они рассматриваются на руководящие должности в армии и будут служить под руководством наиболее опытного украинского командующего. У него есть успешный опыт защиты - провел Киевскую оборонную операцию. У него также есть и успешный опыт наступления — Харьковской освободительной операции", — резюмировал Зеленский, и заявил, что 2024 год может стать успешным для Украины "лишь при условии эффективных изменений в основе нашей обороны", которой являются Вооруженные Силы Украины.

Напомним, сегодня Владимир Зеленский встретился с главнокомандующим Вооруженными силами Украины Валерием Залужным, для обсуждения обновления руководства войск. Также мы сообщали, чем запомнился Валерий Залужный - "железный генерал", остановивший Россию.

Владимир Зеленский
ВСУ
Украина
Валерий Залужный
Александр Сырский

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