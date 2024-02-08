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Українці шоковані та злі — реакція людей на звільнення Залужного

8 лютого 2024 19:16
kartasheva.jpg - Антоніна Карташева
Антоніна Карташева
Журналістка
Звільнення Залужного - реакція українців
Валерій Залужний. Фото: з відкритих джерел
kartasheva.jpg - Антоніна Карташева
Антоніна Карташева
Журналістка

Ввечері 8 лютого 2024 року президент Зеленський звільнив Валерія Залужного з посади головнокомандувача Збройних сил України. Обоє опублікували дописи про те, що будуть і надалі працювати разом задля досягнення миру. Попри те, що закиди в інфопростір про звільнення Залужного були і раніше, українці шоковані таким рішенням і не стримують слів. 

Перша реакція українців — в матеріалі Новини.LIVE.

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Звільнення Залужного 

Під дописом президента Зеленського, де він тисне руку Залужному, за кілька хвилин з’явилися сотні коментарів. Одні дякують головнокомандувачу за роботу, а інші обурюються і вважають, що такий кадровий хід — помилка. 

"Це велика помилка" 

"Бережіть Залужного — збережете Україну!"

Звільнення Залужного
Коментарі українців щодо звільнення Залужного. Фото: скриншот

"Дякую Валерію Федоровичу Залужному за те, що зберіг державу у самий важкий час!" 

"Рішення якесь неправильне. Я підтримую Залужного, вірю йому. Час усіх розсудить"

призначення Сирського
Реакція про призначення Сирського. Фото: скриншот

"Генерал Сирський — це талановитий військовий. Дай боже, щоб все сталося як потрібно. Будемо надіятися, що головнокомандувача Сирського ми будемо поважати, як і нашого шановного головнокомандувача Залужного". 

Звільнення Залужного
Реакція українців на звільнення Залужного. Фото: Новини.LIVE

"Ніби знову повернулась в травень 19-го. Охоплює безмежний гнів і страх, як певні рішення одного дня можуть нести катастрофічні наслідки в майбутньому. Хто б що не казав, та ця війна в сьогоднішньому вигляді є прямим наслідком фатальних рішень 19-го. До чого призведуть сьогоднішні рішення, буде видно. Дякую генералу Залужному за ту впевненість в завтрашньому дні, яка була зі мною впродовж двох років повномасштабної війни".

Звільнення Залужного
Реакція українки на звільнення Залужного. Фото: скриншот

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський звільнив генерала Валерія Залужного з посади головнокомандувача ЗСУ. Як Залужний прийшов до головної посади в українській армії, завдяки чому став світовою суперзіркою і що спровокувало його відставку — у матеріалі Новини.LIVE.

Володимир Зеленський
українці
Валерій Залужний
звільнення

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