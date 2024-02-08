Увольнение Залужного - реакция украинцев

Валерий Залужный. Фото: из открытых источников

Вечером 8 февраля 2024 года президент Зеленский уволил Валерия Залужного с должности главнокомандующего Вооруженными силами Украины. Оба опубликовали сообщения о том, что будут и дальше работать вместе для достижения мира. Несмотря на то, что сообщения в инфопространстве об увольнении Залужного были и раньше, украинцы шокированы таким решением и не сдерживают слова.

Первая реакция украинцев — в материале Новини.LIVE.

Читайте также:

Увольнение Залужного

Под сообщением президента Зеленского, где он пожимает руку Залужному, через несколько минут появились сотни комментариев. Одни благодарят главнокомандующего за работу, а другие злятся и считают, что такой кадровый ход — ошибка.

"Это большая ошибка".

"Берегите Залужного — сохраните Украину!"

Комментарии украинцев об увольнении Залужного. Фото: скриншот

"Спасибо Валерию Федоровичу Залужному за то, что сохранил страну в самое тяжелое время!"

"Решение какое-то неправильное. Я поддерживаю Залужного, верю ему. Время всех рассудит"

Реакция о назначении Сырского. Фото: скриншот

"Генерал Сырский — это талантливый военный. Дай бог, чтобы все произошло как нужно. Будем надеяться, что главнокомандующего Сырского мы будем уважать, как и нашего уважаемого главнокомандующего Залужного".

Реакция украинцев на увольнение Залужного. Фото: скриншот

"Как будто снова вернулась в май 19-го. Охватывает безграничный гнев и страх, как определенные решения однажды могут нести катастрофические последствия в будущем. Кто бы что ни говорил, но эта война в сегодняшнем виде является прямым следствием роковых решений 19-го. До. чего приведут сегодняшние решения, будет видно. Спасибо генералу Залужному за уверенность в завтрашнем дне, которая была со мной в течение двух лет полномасштабной войны".

Реакция украинки на увольнение Залужного. Фото: скриншот

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский уволил генерала Валерия Залужного с должности главнокомандующего ВСУ. Как Залужный пришел на главную должность в украинской армии, благодаря чему стал мировой суперзвездой и что спровоцировало его отставку — в материале Новини.LIVE.