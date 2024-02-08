Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow Украинцы шокированы и злые — реакция людей на увольнение Залужного arrow

Украинцы шокированы и злые — реакция людей на увольнение Залужного

8 февраля 2024 19:16
kartasheva.jpg - Антонина Карташева
Антонина Карташева
Журналистка
Увольнение Залужного - реакция украинцев
Валерий Залужный. Фото: из открытых источников
kartasheva.jpg - Антонина Карташева
Антонина Карташева
Журналистка

Вечером 8 февраля 2024 года президент Зеленский уволил Валерия Залужного с должности главнокомандующего Вооруженными силами Украины. Оба опубликовали сообщения о том, что будут и дальше работать вместе для достижения мира. Несмотря на то, что сообщения в инфопространстве об увольнении Залужного были и раньше, украинцы шокированы таким решением и не сдерживают слова.

Первая реакция украинцев — в материале Новини.LIVE.

Читайте также:

Увольнение Залужного

Под сообщением президента Зеленского, где он пожимает руку Залужному, через несколько минут появились сотни комментариев. Одни благодарят главнокомандующего за работу, а другие злятся и считают, что такой кадровый ход — ошибка.

"Это большая ошибка".

"Берегите Залужного — сохраните Украину!"

Увольнение Залужного
Комментарии украинцев об увольнении Залужного. Фото: скриншот

"Спасибо Валерию Федоровичу Залужному за то, что сохранил страну в самое тяжелое время!"

"Решение какое-то неправильное. Я поддерживаю Залужного, верю ему. Время всех рассудит"

назначение Сырского
Реакция о назначении Сырского. Фото: скриншот

"Генерал Сырский — это талантливый военный. Дай бог, чтобы все произошло как нужно. Будем надеяться, что главнокомандующего Сырского мы будем уважать, как и нашего уважаемого главнокомандующего Залужного".

Увольнение Залужного
Реакция украинцев на увольнение Залужного. Фото: скриншот

"Как будто снова вернулась в май 19-го. Охватывает безграничный гнев и страх, как определенные решения однажды могут нести катастрофические последствия в будущем. Кто бы что ни говорил, но эта война в сегодняшнем виде является прямым следствием роковых решений 19-го. До. чего приведут сегодняшние решения, будет видно. Спасибо генералу Залужному за уверенность в завтрашнем дне, которая была со мной в течение двух лет полномасштабной войны".

Увольнение Залужного
Реакция украинки на увольнение Залужного. Фото: скриншот

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский уволил генерала Валерия Залужного с должности главнокомандующего ВСУ. Как Залужный пришел на главную должность в украинской армии, благодаря чему стал мировой суперзвездой и что спровоцировало его отставку — в материале Новини.LIVE.

Владимир Зеленский
украинцы
Валерий Залужный
увольнение

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

07:04 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 февраля — полный список

26 января 2024
Новость с видео

07:04 Кого будут мобилизовать в ВСУ с 1 февраля только по добровольному согласию — список

28 января 2024

17:18 Экс-командир "Азова" Жорин отреагировал на заявления о присоединении Закарпатья к Венгрии

26 января 2024

23:13 ВСУ ищут специалистов — какие профессии сейчас больше всего нужны

4 февраля 2024

11:21 Приходько высмеяла Нацотбор Евровидения и назвала своего фаворита

5 февраля 2024
Новость с фото

05:31В Киеве прогремели два взрыва, — соцсети

3 февраля 2024

16:25 Залужный поздравил Усиков — что подарил главнокомандующий

7 февраля 2024
Новость с видео

21:24 Какие штатские специальности сейчас больше всего нужны армии — в ВСУ дали ответ

30 января 2024

22:18Кого могут освободить от призыва по новому законопроекту о мобилизации

26 января 2024

06:10 Пенсионерам кардинально пересчитают выплаты — известно дату и суммы

Актуальное по теме