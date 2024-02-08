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У Білому домі прокоментували рішення Зеленського замінити Залужного

8 лютого 2024 23:58
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османська
Звільнення Залужного - що про це кажуть у США - коментар Кірбі
Координатор Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі. Фото: Associated Press
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османська

У Білому домі прокоментували рішення Президента України Володимира Зеленського замінити Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Координатор Ради національної безпеки адміністрації американського лідера Джона Кірбі заявили, що Сполучені Штати Америки продовжать працювати з нашою країною і після цього.

Про це Кірбі сказав на брифінгу у четвер, 8 лютого.

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Насамперед Кірбі нагадав, що Зеленський також є верховним головнокомандувачем і може вирішувати, хто керуватиме ЗСУ. Такий, як стверджує координатор, цивільний контроль.

"І ми працюватимемо з будь-ким, хто очолює українську армію. Ми продовжуватимемо працювати з нашими українськими колегами", — підкреслив Кірбі.

Він додав, що не знає про будь-які обговорення рішення про відставку Залужного між українською та американською владою.

"Але якщо питання полягає в тому, чи мали ми право схвалити чи засудити подібне рішення, то це неправда. Це рішення президента Зеленського", — додав Кірбі.

Про те, як Залужний прийшов до головної посади в українській армії, завдяки чому став світовою суперзіркою і що спровокувало його відставку, читайте — у матеріалі Новини.LIVE.

Нагадаємо, 4 лютого Зеленський вперше підтвердив свої наміри звільнити Валерія Залужного з посади Головнокомандувача Збройних сил України. Лідер країни підкреслив, що планує замінити деяке керівництво держави, не лише в армії.

Володимир Зеленський
ЗСУ
Валерій Залужний
Джон Кірби
Олександр Сирський

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