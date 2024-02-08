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В Белом доме прокомментировали решение Зеленского заменить Залужного

8 февраля 2024 23:58
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османская
Увольнение Залужного - что об этом говорят в США - комментарий Кирби
Координатор Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. Фото: Associated Press
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османская

В Белом доме прокомментировали решение Президента Украины Владимира Зеленского заменить Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Координатор Совета национальной безопасности администрации американского лидера Джон Кирби заявил, что Соединенные Штаты Америки продолжат работать с нашей страной и после этого.

Об этом Кирби сказал на брифинге в четверг, 8 февраля.

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Прежде Кирби напомнил, что Зеленский также является верховным главнокомандующим и может решать, кто будет руководить ВСУ. Таков, как утверждает координатор, гражданский контроль.

"И мы будем работать с кем-либо, кто возглавляет украинскую армию. Мы будем продолжать работать с нашими украинскими коллегами", — подчеркнул Кирби.

Он добавил, что не знает о каких-либо обсуждениях решения об отставке Залужного между украинскими и американскими властями.

"Но если вопрос состоит в том, имели ли мы право одобрить или осудить подобное решение, то это неправда. Это решение президента Зеленского", — добавил Кирби.

О том, как Залужный пришел в главную должность в украинской армии, благодаря чему стал мировой суперзвездой и что спровоцировало его отставку, читайте — в материале Новини.LIVE .

Напомним, 4 февраля Зеленский впервые подтвердил свои намерения уволить Валерия Залужного с должности Главнокомандующего Вооруженными силами Украины. Лидер страны подчеркнул, что планирует заменить некоторое руководство государства, не только в армии.

Владимир Зеленский
ВСУ
Валерий Залужный
Джон Кирби
Александр Сырский

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