Увольнение Залужного - что об этом говорят в США - комментарий Кирби

Координатор Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. Фото: Associated Press

В Белом доме прокомментировали решение Президента Украины Владимира Зеленского заменить Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Координатор Совета национальной безопасности администрации американского лидера Джон Кирби заявил, что Соединенные Штаты Америки продолжат работать с нашей страной и после этого.

Об этом Кирби сказал на брифинге в четверг, 8 февраля.

Читайте также:

Что говорят в США об уходе Залужного

Прежде Кирби напомнил, что Зеленский также является верховным главнокомандующим и может решать, кто будет руководить ВСУ. Таков, как утверждает координатор, гражданский контроль.

"И мы будем работать с кем-либо, кто возглавляет украинскую армию. Мы будем продолжать работать с нашими украинскими коллегами", — подчеркнул Кирби.

Он добавил, что не знает о каких-либо обсуждениях решения об отставке Залужного между украинскими и американскими властями.

"Но если вопрос состоит в том, имели ли мы право одобрить или осудить подобное решение, то это неправда. Это решение президента Зеленского", — добавил Кирби.

О том, как Залужный пришел в главную должность в украинской армии, благодаря чему стал мировой суперзвездой и что спровоцировало его отставку, читайте — в материале Новини.LIVE .

Напомним, 4 февраля Зеленский впервые подтвердил свои намерения уволить Валерия Залужного с должности Главнокомандующего Вооруженными силами Украины. Лидер страны подчеркнул, что планирует заменить некоторое руководство государства, не только в армии.