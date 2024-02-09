Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow Зеленський присвоїв Буданову звання Героя України arrow

Зеленський присвоїв Буданову звання Героя України

9 лютого 2024 12:15
оновлено: 12:28
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Буданову присвоїли звання Героя України
Очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов. Фото: golosameriki.com
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Президент України Володимир Зеленський нагородив очільника Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирила Буданова званням Героя України.

Відповідний указ з'явився на сайті Офісу Президента у четвер, 8 лютого.

Читайте також:

Присвоєння звання Героя України Буданову

В указі йдеться про те, що Буданову присвоєно звання Героя України за мужність та героїзм, які голова ГУР проявив під час служби на посаді та захисту держави. Військового нагороджено орденом "Золота Зірка".

"За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові постановляю: Присвоїти звання Герой України з врученням ордена "Золота Зірка" БУДАНОВУ Кирилу Олексійовичу — генерал-лейтенанту", — йдеться в указу глави держави.

Указ президента про присвоєння Буданову звання Героя України
Указ президента про присвоєння Буданову звання Героя України. Фото: скриншот сайту ОП

Також ми писали про те, що Зеленський нагородив званням Героя України ще й колишнього Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

Раніше, 4 лютого, президент вручив 30 сертифікатів на квартири  військовослужбовцям, які отримали звання Героїв України, 15 з них отримали воїни Сил оборони, решту — родини полеглих воїнів, яким це звання присвоєно посмертно. 

Додамо, Буданов нещодавно зробив свій прогноз, коли закінчиться війна в Україні. Очільник української розвідки вірить, що бойові дії завершаться в 2024 році. За його словами, українських ударів по військових об'єктах РФ стане більше. 

Володимир Зеленський
Україна
Герой України
Кирило Буданов
указ

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

07:04 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 лютого — повний список

28 січня 2024

17:18 Екскомандир "Азову" Жорін відреагував на заяви щодо приєднання Закарпаття до Угорщини

26 січня 2024

23:13 ЗСУ шукають спеціалістів — які професії зараз найбільше потрібні

4 лютого 2024

11:21 Приходько висміяла Нацвідбір Євробачення та назвала свого фаворита

5 лютого 2024
Новина з фото

05:31У Києві пролунали два вибухи, — соцмережі

3 лютого 2024

16:25 Залужний привітав Усиків — що подарував головнокомандувач

7 лютого 2024
Новина з відео

21:24 Які цивільні спеціальності зараз найбільше потрібні армії — у ЗСУ дали відповідь

30 січня 2024

22:18Кого можуть звільнити від призову за новим законопроєктом про мобілізацію

7 лютого 2024

19:34 Під корою Землі виявлено підземний водний світ та інше життя

8 лютого 2024

13:31Ігнат відповів, коли Україна зможе отримати винищувачі F-16

Актуальне по темі