Буданову присвоїли звання Героя України

Очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов. Фото: golosameriki.com

Президент України Володимир Зеленський нагородив очільника Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирила Буданова званням Героя України.

Відповідний указ з'явився на сайті Офісу Президента у четвер, 8 лютого.

Читайте також:

Присвоєння звання Героя України Буданову

В указі йдеться про те, що Буданову присвоєно звання Героя України за мужність та героїзм, які голова ГУР проявив під час служби на посаді та захисту держави. Військового нагороджено орденом "Золота Зірка".

"За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові постановляю: Присвоїти звання Герой України з врученням ордена "Золота Зірка" БУДАНОВУ Кирилу Олексійовичу — генерал-лейтенанту", — йдеться в указу глави держави.

Указ президента про присвоєння Буданову звання Героя України. Фото: скриншот сайту ОП

Також ми писали про те, що Зеленський нагородив званням Героя України ще й колишнього Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

Раніше, 4 лютого, президент вручив 30 сертифікатів на квартири військовослужбовцям, які отримали звання Героїв України, 15 з них отримали воїни Сил оборони, решту — родини полеглих воїнів, яким це звання присвоєно посмертно.

Додамо, Буданов нещодавно зробив свій прогноз, коли закінчиться війна в Україні. Очільник української розвідки вірить, що бойові дії завершаться в 2024 році. За його словами, українських ударів по військових об'єктах РФ стане більше.