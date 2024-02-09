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Зеленский присвоил Буданову звание Героя Украины

9 февраля 2024 12:15
обновлено: 12:28
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Буданову присвоили звание Героя Украины
Глава Главного управления разведки Кирилл Буданов. Фото: golosameriki.com
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Президент Украины Владимир Зеленский наградил главу Главного управления разведки Министерства обороны Кирилла Буданова званием Героя Украины.

Соответствующий указ появился на сайте Офиса Президента в четверг, 8 февраля.

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Присвоение звания Героя Украины Буданову

В указе говорится о том, что Буданову присвоено звание Героя Украины за мужество и героизм, которые председатель ГУР проявил во время службы в должности и защите государства. Военный награжден орденом "Золотая Звезда".

"За личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение Украинскому народу постановляю: Присвоить звание Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" БУДАНОВУ Кириллу Алексеевичу — генерал-лейтенанту", — говорится в указе главы государства.

Указ президента о присвоении Буданову звания Героя Украины
Указ президента о присвоении Буданову звания Героя Украины. Фото: скриншот сайта ОП

Также мы писали о том, что Зеленский наградил званием Героя Украины еще и бывшего Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

Ранее, 4 февраля, президент вручил 30 сертификатов на квартиры военнослужащим, получившим звание Героев Украины, 15 из них получили воины Сил обороны, остальные — семье павших воинов, которым это звание присвоено посмертно.

Добавим, Буданов недавно сделал свой прогноз, когда закончится война в Украине. Глава украинской разведки верит, что боевые действия завершатся в 2024 году. По его словам, украинских ударов по военным объектам РФ станет больше.

Владимир Зеленский
Украина
Герой Украины
Кирилл Буданов
указ

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