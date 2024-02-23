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Зеленский прибыл во Львов — вместе с премьером Дании почтил память погибших воинов

23 февраля 2024 12:48
обновлено: 12:54
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Зеленский прибыл во Львов — вместе с премьером Дании почтил память погибших воинов
Зеленский и Фредериксен на кладбище. Фото: скриншот с видео
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Президент Украины Владимир Зеленский вместе с премьер-министром Дании Мэтте Фредериксен в пятницу, 23 февраля, посетили Лычаковское кладбище во Львове. Там они почтили память погибших украинских защитников.

Об этом Зеленский сообщил в Telegram-канале.

Зеленский и Фредериксен во Львове

"Во Львове на Марсовом поле Лычаковского кладбища вместе с премьер-министром Дании Мэтте Фредериксен почтили память погибших защитников Украины", — говорится в сообщении.

Зеленский подчеркнул, что украинцы никогда не забудут героев, защищавших нашу независимость, свободу и будущее.

"Вечная слава всем, кто отдал свою жизнь за Украину!" — добавил он.

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Скриншот сообщения Зеленского

Ранее Зеленский заявил, что война закончится только тогда, когда мир осознает, какую серьезную угрозу для его существования несет глава Кремля Владимир Путин.

Также украинский лидер ответил, почему уволил Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного и главное руководство армии.

Владимир Зеленский
ВСУ
Львов
военные
война в Украине

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