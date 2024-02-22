Зеленський призначив нового посла в Азербайджані

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

Президент Володимир Зеленський у четвер, 22 лютого, призначив нового посла України в Азербайджані. Ним став колишній очільник Укроборонпрому Юрій Гусєв.

Про це свідчить указ, оприлюднений на сайті Президента.

Новий посол в Азербайджані

"Призначити Гусєва Юрія Веніаміновича Надзвичайним і Повноважним Послом України в Азербайджанській Республіці", — йдеться в указі.

Скриншот указу Президента

Що відомо про Юрія Гусєва

Юрій Гусєв. Фото: Defense Express

У 2014-2016 роках Гусєв працював в Міноборони на посадах керівника департаменту економічної активності, заступника Міністра та Голови Ради реформ.

У 2016 році він став радником Міністра інфраструктури, а у 2018 — радником Міністра екології та природних ресурсів.

З 13 липня 2019 року до 3 грудня 2020 Гусєв був головою Херсонської обласної державної адміністрації. А потім генеральним директором Державного концерну "Укроборонпром".

27 червня 2023 року Указом Президента України був звільнений із займаної посади.

Нагадаємо, 13 лютого Зеленський ввів посаду Уповноваженого з безпекових гарантій. На це місце він призначив Євгена Мойсюка, який раніше був заступником колишнього Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

Також Кабінет міністрів України погодив призначення нового голови Мукачівської районної державної адміністрації. Ним став Сергій Гайдай, який очолював раніше Луганську обласну військову адміністрацію.