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Зеленский назначил нового посла в Азербайджане

22 февраля 2024 17:42
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Зеленский назначил нового посла в Азербайджане
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Президент Владимир Зеленский в четверг, 22 февраля назначил нового посла Украины в Азербайджане. Им стал бывший глава Укроборонпрома Юрий Гусев.

Об этом свидетельствует указ, обнародованный на сайте Президента.

Новый посол в Азербайджане

"Назначить Гусева Юрия Вениаминовича Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Азербайджанской Республике", — говорится в указе.

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Скриншот указа Президента

Что известно о Юрии Гусеве

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Юрий Гусев. Фото: Defense Express

В 2014-2016 годах Гусев работал в Минобороны на должностях руководителя департамента экономической активности, заместителя Министра и Председателя Совета реформ.

В 2016 году он стал советником Министра инфраструктуры, а в 2018 — советником Министра экологии и природных ресурсов.

С 13 июля 2019 года до 3 декабря 2020 года Гусев был председателем Херсонской областной государственной администрации. А затем генеральным директором Государственного концерна "Укроборонпром".

27 июня 2023 года Указом Президента Украины был уволен с занимаемой должности.

Напомним, 13 февраля Зеленский ввел должность Уполномоченного по гарантиям безопасности. На это место он назначил Евгения Мойсюка, ранее бывшего заместителем бывшего Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

Также Кабинет Министров Украины согласовал назначение нового главы Мукачевской районной государственной администрации. Им стал Сергей Гайдай, возглавлявший ранее Луганскую областную военную администрацию.

Владимир Зеленский
Минобороны
Азербайджан
посол
Юрий Гусев

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