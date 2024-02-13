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Кабмін призначив нового очільника Мукачівської райадміністрації — що про нього відомо

13 лютого 2024 19:08
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Кабмін призначив нового очільника Мукачівської райадміністрації — що про нього відомо
Сергій Гайдай. Фото: liga.net
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Кабінет міністрів України погодив призначення нового голови Мукачівської районної державної адміністрації. Ним став Сергій Гайдай, який очолював раніше Луганську обласну військову адміністрацію.

Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram вівторок, 13 лютого.

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Призначення Гайдая на нову посаду

"Погоджено призначення: Гайдая Сергія Володимировича головою Мукачівської районної державної адміністрації Закарпатської області", — йдеться у повідомленні.

Водночас Кабмін погодив звільнення Едгара Токаря з цієї посади.

Що відомо про Гайдая

У 2008-2019 роках він працював помічником депутата Київради Олексія Рєзніка.

З 2014 по 2015 рік був радником голови Обухівської РДА в Київській області. З 2015 року — депутатом Мукачівської районної ради сьомого скликання.

Згодом з 8 вересня 2015 до 28 листопада 2018 Гайдай очолював Мукачівську районну державну адміністрацію.

Також з 28 жовтня 2019 року до 15 березня 2023 року Гайдай обіймав посаду голови Луганської ОДА.

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Скриншот допису Мельничука

Нагадаємо, 10 лютого Кабмін звільнив Павлюка з посади першого заступника міністра оборони України. Він переходить на іншу роботу. 

Також ми писали, що Президент України Володимир Зеленський провів заміну керівника Генштабу ЗСУ. На цю посаду призначено генерал-майора Анатолія Баргилевича.

Кабінет міністрів
призначення
Закарпаття
Мукачево
Сергій Гайдай

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