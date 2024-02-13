Кабмин назначил нового главу Мукачевской райадминистрации — что о нем известно

Сергей Гайдай. Фото: liga.net

Кабинет министров Украины согласовал назначение нового главы Мукачевской районной государственной администрации. Им стал Сергей Гайдай, который ранее возглавлял Луганскую областную военную администрацию.

Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук во вторник, 13 февраля.

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Назначение Гайдая на новую должность

"Согласовано назначение: Гайдая Сергея Владимировича главой Мукачевской районной государственной администрации Закарпатской области", — говорится в сообщении.

В то же время Кабмин согласовал увольнение Эдгара Токаря с этой должности.

Что известно о Гайдае

В 2008-2019 годах он работал помощником депутата Киевсовета Алексея Резника.

С 2014 по 2015 год был советником главы Обуховской РГА в Киевской области. С 2015 года — депутатом Мукачевского районного совета седьмого созыва.

Впоследствии с 8 сентября 2015 года до 28 ноября 2018 года Гайдай возглавлял Мукачевскую районную государственную администрацию.

Также с 28 октября 2019 года по 15 марта 2023 года Гайдай занимал должность председателя Луганской ОГА.

Скриншот поста Мельничука

Напомним, 10 февраля Кабмин уволил Павлюка с должности первого заместителя министра обороны Украины. Он переходит на другую работу.

Также мы писали, что Президент Украины Владимир Зеленский произвел замену руководителя Генштаба ВСУ. На эту должность назначен генерал-майор Анатолий Баргилевич.