Кабмин назначил нового главу Мукачевской райадминистрации — что о нем известно
Кабинет министров Украины согласовал назначение нового главы Мукачевской районной государственной администрации. Им стал Сергей Гайдай, который ранее возглавлял Луганскую областную военную администрацию.
Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук во вторник, 13 февраля.
Назначение Гайдая на новую должность
"Согласовано назначение: Гайдая Сергея Владимировича главой Мукачевской районной государственной администрации Закарпатской области", — говорится в сообщении.
В то же время Кабмин согласовал увольнение Эдгара Токаря с этой должности.
Что известно о Гайдае
В 2008-2019 годах он работал помощником депутата Киевсовета Алексея Резника.
С 2014 по 2015 год был советником главы Обуховской РГА в Киевской области. С 2015 года — депутатом Мукачевского районного совета седьмого созыва.
Впоследствии с 8 сентября 2015 года до 28 ноября 2018 года Гайдай возглавлял Мукачевскую районную государственную администрацию.
Также с 28 октября 2019 года по 15 марта 2023 года Гайдай занимал должность председателя Луганской ОГА.
Напомним, 10 февраля Кабмин уволил Павлюка с должности первого заместителя министра обороны Украины. Он переходит на другую работу.
Также мы писали, что Президент Украины Владимир Зеленский произвел замену руководителя Генштаба ВСУ. На эту должность назначен генерал-майор Анатолий Баргилевич.
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