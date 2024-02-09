Зеленський призначив нового керівника Генштабу ЗСУ

Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот з відео

Президент України Володимир Зеленський провів заміну керівника Генерального штабу Збройних Сил України. Він подякував генерал-лейтенанту Сергію Шапталі за службу протягом двох років повномасштабної війни. На цю посаду призначено генерал-майора Анатолія Баргилевича.

Про це Володимир Зеленський сказав у вечірньому зверненні у п'ятницю, 9 лютого.

Читайте також:

Новий керівник Генштабу ЗСУ

Глава держави наголосив, що Баргилевич — досвідчена людина, яка розуміє завдання цієї війни та українські цілі.

"Шапталу звільнено з посади начальника Генштабу. Замість нього посаду зайняв Анатолій Баргилевич", — заявив Зеленський.

До того ж визначені нові заступники головкому Сирського та начальника Генштабу — усі вони є бойовими воїнами. Згодом Зеленський підпише відповідні накази.

Державні нагороди

"Сьогодні відзначив державними нагородами, зокрема "Хрестами бойових заслуг" та орденами "Золота Зірка", наших воїнів. Солдатів, сержантів, офіцерів та генералів. Героїв цієї війни. Тих, хто вже зараз — в історії нашої держави", — розповів Зеленський.

За словами українського лідера, серед них є підполковник ЗСУ Вʼячеслав Агеєв. Саме його підрозділ у травні минулого року вперше знищив російську балістичну ціль — ракету, якою у Москві завжди хвалилися, ніби ніхто не зможе її збити.

Також Зеленський відзначив званням Герой України генерала Валерія Залужного та генерал-лейтенанта Кирила Буданова. Він повідомив, що від початку повномасштабної війни вже понад 70 тисяч воїнів із різних елементів Сил оборони та безпеки України відзначені державними нагородами.

Нагадаємо, 8 лютого Зеленський звільнив Залужного. На посаду нового головкома було призначено Сирського.

Також ми писали, що Залужний прокоментував отримання звання Героя. Він наголосив, що для нього це велика честь.