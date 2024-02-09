Зеленский назначил нового руководителя Генштаба ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот с видео

Президент Украины Владимир Зеленский провел замену руководителя Генерального штаба Вооруженных Сил Украины. Он поблагодарил генерал-лейтенанта Сергея Шапталу за службу в течение двух лет полномасштабной войны. На эту должность назначен генерал-майор Анатолий Баргилевич.

Об этом Владимир Зеленский сказал в вечернем обращении в пятницу, 9 февраля.

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Глава государства подчеркнул, что Баргилевич — опытный человек, понимающий задачи этой войны и украинские цели.

"Шаптала уволен с должности начальника Генштаба. Вместо него должность занял Анатолий Баргилевич", — заявил Зеленский.

К тому же определены новые заместители главкома Сырского и начальника Генштаба — все они являются боевыми воинами. Со временем Зеленский подпишет соответствующие приказы.

Государственные награды

"Сегодня отметил государственными наградами, в частности "Крестами боевых заслуг" и орденами "Золотая Звезда", наших воинов. Солдат, сержантов, офицеров и генералов. Героев этой войны. Тех, кто уже сейчас — в истории нашего государства", — рассказал Зеленский.

По словам украинского лидера, среди них есть подполковник ВСУ Вячеслав Агеев. Именно его подразделение в мае прошлого года впервые уничтожило российскую баллистическую цель — ракету, которой в Москве всегда хвастались, будто никто не сможет ее сбить.

Также Зеленский отметил званием Герой Украины генерала Валерия Залужного и генерал-лейтенанта Кирилла Буданова. Он сообщил, что с начала полномасштабной войны уже более 70 тысяч воинов из разных элементов Сил обороны и безопасности Украины отмечены государственными наградами.

Напомним, 8 февраля Зеленский уволил Залужного. На должность нового главкома был назначен Сырский.

Также мы писали, что Залужный прокомментировал получение звания Героя. Он подчеркнул, что для него это большая честь.