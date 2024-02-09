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Зеленский назначил нового руководителя Генштаба ВСУ

9 февраля 2024 21:12
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Зеленский назначил нового руководителя Генштаба ВСУ
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот с видео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Президент Украины Владимир Зеленский провел замену руководителя Генерального штаба Вооруженных Сил Украины. Он поблагодарил генерал-лейтенанта Сергея Шапталу за службу в течение двух лет полномасштабной войны. На эту должность назначен генерал-майор Анатолий Баргилевич.

Об этом Владимир Зеленский сказал в вечернем обращении в пятницу, 9 февраля.

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Глава государства подчеркнул, что Баргилевич — опытный человек, понимающий задачи этой войны и украинские цели.

"Шаптала уволен с должности начальника Генштаба. Вместо него должность занял Анатолий Баргилевич", — заявил Зеленский.

К тому же определены новые заместители главкома Сырского и начальника Генштаба — все они являются боевыми воинами. Со временем Зеленский подпишет соответствующие приказы.

Государственные награды

"Сегодня отметил государственными наградами, в частности "Крестами боевых заслуг" и орденами "Золотая Звезда", наших воинов. Солдат, сержантов, офицеров и генералов. Героев этой войны. Тех, кто уже сейчас — в истории нашего государства", — рассказал Зеленский.

По словам украинского лидера, среди них есть подполковник ВСУ Вячеслав Агеев. Именно его подразделение в мае прошлого года впервые уничтожило российскую баллистическую цель — ракету, которой в Москве всегда хвастались, будто никто не сможет ее сбить.

Также Зеленский отметил званием Герой Украины генерала Валерия Залужного и генерал-лейтенанта Кирилла Буданова. Он сообщил, что с начала полномасштабной войны уже более 70 тысяч воинов из разных элементов Сил обороны и безопасности Украины отмечены государственными наградами.

Напомним, 8 февраля Зеленский уволил Залужного. На должность нового главкома был назначен Сырский.

Также мы писали, что Залужный прокомментировал получение звания Героя. Он подчеркнул, что для него это большая честь.

Владимир Зеленский
Украина
Генштаб ВСУ
президент
Сергей Шаптала

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