Екологічні наслідки війни — Зеленський зустрівся із членами міжнародної робочої групи
Президент України Володимир Зеленський зустрівся з представниками Міжнародної робочої групи щодо екологічних наслідків війни. Глава держави наголосив, що повинні бути спільні відповіді на всі екологічні загрози, створені бойовими діями.
Про це український лідер повідомив у своєму Telegram-каналі у п'ятницю, 9 лютого.
Екологічні загрози внаслідок війни
За словами Зеленського, проєкт Екологічного договору для України, який створила Міжнародна група та презентувала сьогодні, є важливим у контексті імплементації восьмого пункту Української формули миру, який стосується екологічної безпеки.
"Маємо знайти спільні відповіді на всі екологічні загрози, створені війною. Без цього не буде повернення до нормального, стабільного життя", — додав глава держави.
Нещодавно Зеленський провів робочу зустріч з Високим представником ЄС із закордонних справ та безпекової політики Жозепом Боррелем. Сторони обговорили співпрацю в оборонно-безпековій сфері, а також постачання боєприпасів.
Також український лідер зустрівся зі спікером Росеном Желязковим та парламентарями Народних зборів Болгарії. Глава держави подякував їм за допомогу.
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