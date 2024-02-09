Екологічні наслідки війни — Зеленський зустрівся із членами міжнародної робочої групи

Зустріч Президента України Володимира Зеленського з представника Міжнародної робочої групи щодо екологічних наслідків війни. Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з представниками Міжнародної робочої групи щодо екологічних наслідків війни. Глава держави наголосив, що повинні бути спільні відповіді на всі екологічні загрози, створені бойовими діями.

Про це український лідер повідомив у своєму Telegram-каналі у п'ятницю, 9 лютого.

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За словами Зеленського, проєкт Екологічного договору для України, який створила Міжнародна група та презентувала сьогодні, є важливим у контексті імплементації восьмого пункту Української формули миру, який стосується екологічної безпеки.

"Маємо знайти спільні відповіді на всі екологічні загрози, створені війною. Без цього не буде повернення до нормального, стабільного життя", — додав глава держави.

Нещодавно Зеленський провів робочу зустріч з Високим представником ЄС із закордонних справ та безпекової політики Жозепом Боррелем. Сторони обговорили співпрацю в оборонно-безпековій сфері, а також постачання боєприпасів.

Також український лідер зустрівся зі спікером Росеном Желязковим та парламентарями Народних зборів Болгарії. Глава держави подякував їм за допомогу.