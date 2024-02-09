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Экологические последствия войны — Зеленский встретился с членами международной рабочей группы

9 февраля 2024 18:00
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Экологические последствия войны — Зеленский встретился с членами международной рабочей группы
Встреча Президента Украины Владимира Зеленского с представителя Международной рабочей группы по экологическим последствиям войны. Фото: ОП
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с представителями Международной рабочей группы по экологическим последствиям войны. Глава государства подчеркнул, что должны быть общие ответы на все экологические угрозы, созданные боевыми действиями.

Об этом украинский лидер сообщил в своем Telegram-канале в пятницу, 9 февраля.

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По словам Зеленского, проект Экологического договора для Украины, который создала Международная группа и презентовала сегодня, важен в контексте имплементации восьмого пункта Украинской формулы мира, касающегося экологической безопасности.

"Должны найти общие ответы на все экологические угрозы, созданные войной. Без этого не будет возвращения к нормальной, стабильной жизни", — добавил глава государства.

Недавно Зеленский провел рабочую встречу с Высоким представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем. Стороны обсудили сотрудничество в оборонно-безопасной сфере, а также поставки боеприпасов.

Также украинский лидер встретился со спикером Росеном Желязковым и парламентариями Народного собрания Болгарии. Глава государства поблагодарил их за помощь.

Владимир Зеленский
война
Украина
президент
экология

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