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Зеленський провів зустріч з Жозепом Боррелем — про що говорили

7 лютого 2024 19:11
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Зеленський провів зустріч з Жозепом Боррелем — про що говорили
Зустріч Володимира Зеленського з Жозепом Боррелем. Фото: скриншот
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Президент України Володимир Зеленський провів робочу зустріч з Високим представником ЄС із закордонних справ та безпекової політики Жозепом Боррелем. Сторони обговорили співпрацю в оборонно-безпековій сфері, а також постачання боєприпасів. 

Про це глава держави написав у своєму блозі в Telegram.

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"Поінформував про ситуацію на полі бою. Обговорили співпрацю України та ЄС у безпековій сфері, зокрема постачання 1 мільйона артилерійських боєприпасів, як було домовлено. Це потрібно реалізувати повністю заради нашої спільної безпеки", — пише Зеленський.

Також голова держави вчергове подякував делегації Борреля за підтримку України. 

Володимир Зеленський — останні новини

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський зустрівся зі спікером Росеном Желязковим та парламентарями Народних зборів Болгарії, подякувавши їм за допомогу. Також ми писали, що глава держави поїде до Німеччини наприкінці наступного тижня для відвідування Мюнхенської безпекової конференції.

Водночас вчора президент звернувся до короля Великої Британії Чарльза III, у якого діагностували онкологію, з побажанням якнайшвидшого одужання, а також провів зустріч з гендиректором МАГАТЕ Рафаелем Гроссі. 

Володимир Зеленський
Україна
боєприпаси
Жозеп Боррель
ЄС

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