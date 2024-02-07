Зеленский провел встречу с Жозепом Боррелем — о чем говорили
Президент Украины Владимир Зеленский провел рабочую встречу с Высоким представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем. Стороны обсудили сотрудничество в сфере обороны и безопасности, а также поставку боеприпасов.
Об этом глава государства написал в своем блоге в Telegram.
Зеленский встретился с Боррелем
"Проинформировал о ситуации на поле боя. Обсудили сотрудничество Украины и ЕС в сфере безопасности, в том числе поставки 1 миллиона артиллерийских боеприпасов, как было договорено. Это нужно реализовать полностью ради нашей общей безопасности", — пишет Зеленский.
Также глава государства в очередной раз поблагодарил делегацию Борреля за поддержку Украины.
Владимир Зеленский — последние новости
Напомним, ранее Владимир Зеленский встретился со спикером Росеном Желязковым и парламентариями Народного собрания Болгарии, поблагодарив их за помощь. Также мы писали, что глава государства поедет в Германию в конце следующей недели для посещения Мюнхенской конференции безопасности.
В то же время президент обратился к королю Великобритании Чарльзу III, у которого диагностировали онкологию, с пожеланием скорейшего выздоровления, а также провел встречу с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси.
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