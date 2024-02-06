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Зеленський провів зустріч із гендиректором МАГАТЕ — головна тема переговорів

6 лютого 2024 19:49
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Зеленський провів зустріч із гендиректором МАГАТЕ — головна тема переговорів
Президент України Володимир Зеленський та гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі. Фото: Офіс Президента
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Президент України Володимир Зеленський у вівторок, 6 лютого, зустрівся в Києві з генеральним директором Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаелем Гроссі. У ході зустрічі було порушено питання безпеки на окупованій Запорізькій АЕС та небезпеки, пов'язані з її захопленням російськими силами.

Про це повідомляє Офіс Президента.

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На зустрічі наголошувалося на значущості вибору України як члена Ради керуючих МАГАТЕ на період до 2025 року.

Президент знову висловив думку, що єдиний надійний метод уникнути ядерної події на цьому об'єкті полягає у його повній демілітаризації, звільненні від окупації та поверненні під контроль України.

Також глава держави подякував агентству за підтримку ініціативи України щодо досягнення миру, а також за конкретні дії, спрямовані на реалізацію її першої мети щодо забезпечення радіаційної та ядерної безпеки.

"Участь МАГАТЕ у реалізації першого пункту Української формули миру важлива. Запрошую вас взяти участь у Глобальному саміті світу, запланованому у Швейцарії", — зазначив Зеленський.

Нагадаємо, раніше Зеленський провів переговори з делегацією із Португалії під керівництвом міністра зовнішніх справ Жуау Гомеша Кравіньо. До складу групи також входив міністр освіти Португалії Жуау Кошта.

Крім того, до Києва вранці 6 лютого прибув із візитом мер Риги Уілніс Кірсіс. Разом із ним приїхала його заступниця Лінда Озола.

Володимир Зеленський
Київ
переговори
політики
МАГАТЕ
Рафаель Гроссі
Запорізька АЕС

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