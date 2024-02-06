В Украине создадут новый род войск — Зеленский подписал указ

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил создание в структуре Вооруженных сил Украины Сил беспилотных систем как отдельную структуру. По результатам проработки соответствующие предложения будут внесены на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Соответствующий указ обнародован на сайте Президента.

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Так, Зеленский поручил Кабмину с привлечением Генштаба проработать вопрос создания в структуре Вооруженных Сил Украины Сил беспилотных систем как отдельного рода сил.

Целью такого решения является наращивание способностей ВСУ по использованию беспилотных и роботизированных воздушных, морских и наземных систем и готовности к применению таких систем по назначению.

Известно, что соответствующий указ вступает в силу со дня его публикации — со вторника, 6 февраля.

Скриншот указа Президента

Напомним, что Верховная Рада утвердила Указ Президента Украины Владимира Зеленского о продолжении действия военного положения. За данное решение проголосовали 335 народных депутатов.

Кроме того, 1 февраля Министр обороны Рустем Умеров вместе с главой Минцифры Михаилом Федоровым провели встречу с производителями дронов. Планируется заключить долгосрочные контракты по масштабированию таких производств.

Также мы писали, что в Коалицию дронов для Украины присоединились Швеция и Великобритания. О таком решении объявил министр обороны Швеции Поль Джонсон на заседании Контактной группы 23 января.