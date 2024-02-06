Парламент затвердив Указ Президента про продовження дії воєнного стану

Володимир Зеленський у парламенті. Фото: Верховна Рада України

Верховна Рада затвердила Указ Президента України Володимира Зеленського про продовження дії воєнного стану. За це рішення проголосували 335 народних депутатів.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк у вівторок, 6 лютого.

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В Україні подовжили воєнний стан

В Україні продовжать дію воєнного стану та заходи з мобілізації до 13 травня. Подібне рішення підтримала абсолютна більшість депутатів Верховної Ради України 6 лютого.

"Парламент затвердив Указ Президента (#10456) про продовження дії воєнного стану. ЗА — 335. З 14 лютого 2023 року на 90 днів. Відповідно до 13 травня 2024 року. Це було вже 10 десяте голосування Ради за воєнний стан", — написав депутат.

Далі указ має підписати Зеленський, щоб він набув чинності.

Раніше ми повідомляли, що Президент Володимир Зеленський у понеділок, 5 лютого, вніс до Верховної Ради законопроєкти щодо продовження воєнного стану та загальної мобілізації в Україні. Воєнний стан і загальну мобілізацію пропонується продовжити ще на 90 діб, тобто до 14 травня.

Народний депутат Олексій Гончаренко зареєстрував альтернативний законопроєкт про мобілізацію. Нардеп пропонує проводити демобілізацію після 18 місяців служби, а звільнення протягом трьох місяців після подачі рапорту за власним бажанням.