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Парламент затвердив Указ Президента про продовження дії воєнного стану

6 лютого 2024 13:31
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Парламент затвердив Указ Президента про продовження дії воєнного стану
Володимир Зеленський у парламенті. Фото: Верховна Рада України
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Верховна Рада затвердила Указ Президента України Володимира Зеленського про продовження дії воєнного стану. За це рішення проголосували 335 народних депутатів.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк у вівторок, 6 лютого. 

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В Україні подовжили воєнний стан 

В Україні продовжать дію воєнного стану та заходи з мобілізації до 13 травня. Подібне рішення підтримала абсолютна більшість депутатів Верховної Ради України 6 лютого. 

"Парламент затвердив Указ Президента (#10456) про продовження дії воєнного стану. ЗА — 335. З 14 лютого 2023 року на 90 днів. Відповідно до 13 травня 2024 року. Це було вже 10 десяте голосування Ради за воєнний стан", — написав депутат. 

Далі указ має підписати Зеленський, щоб він набув чинності. 

Раніше ми повідомляли, що Президент Володимир Зеленський у понеділок, 5 лютого, вніс до Верховної Ради законопроєкти щодо продовження воєнного стану та загальної мобілізації в Україні. Воєнний стан і загальну мобілізацію пропонується продовжити ще на 90 діб, тобто до 14 травня.

Народний депутат Олексій Гончаренко зареєстрував альтернативний законопроєкт про мобілізацію. Нардеп пропонує проводити демобілізацію після 18 місяців служби, а звільнення протягом трьох місяців після подачі рапорту за власним бажанням.

Володимир Зеленський
війна
Україна
воєнний стан
мобілізація

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