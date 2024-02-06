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Парламент утвердил Указ Президента о продолжении действия военного положения

6 февраля 2024 13:31
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Парламент утвердил Указ Президента о продолжении действия военного положения
Владимир Зеленский в парламенте Фото: Верховная Рада Украины
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Верховная Рада утвердила Указ Президента Украины Владимира Зеленского о продолжении действия военного положения. За данное решение проголосовали 335 народных депутатов.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк во вторник, 6 февраля.

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В Украине продлили военное положение

В Украине продолжат действие военного положения и мероприятия по мобилизации до 13 мая. Подобное решение поддержало абсолютное большинство депутатов Верховной Рады Украины 6 февраля.

"Парламент утвердил Указ Президента (#10456) о продолжении действия военного положения. ЗА — 335. С 14 февраля 2023 года на 90 дней. Согласно 13 мая 2024 года. Это было уже 10-е голосование Совета за военное положение", — написал депутат.

Далее указ должен подписать Зеленский, чтобы он вступил в силу.

Ранее мы сообщали, что Президент Владимир Зеленский в понедельник, 5 февраля, внес в Верховную Раду законопроекты о продлении военного положения и общей мобилизации в Украине. Военное положение и общую мобилизацию предлагается продлить еще на 90 суток, то есть до 14 мая.

Народный депутат Алексей Гончаренко зарегистрировал альтернативный законопроект о мобилизации. Нардеп предлагает проводить демобилизацию после 18 месяцев службы, а увольнение в течение трех месяцев после подачи рапорта по собственному желанию.

Владимир Зеленский
война
Украина
военное положение
мобилизация

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