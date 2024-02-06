Зеленский встретился с министрами Португалии — что обсуждали

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с министрами Португалии. Фото: Офис Президента

Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с делегацией из Португалии под руководством министра внешних дел Жуау Гомеша Кравиньо. В состав группы также входил министр образования Португалии Жуау Кошта.

Об этом сообщил Офис Президента во вторник, 6 февраля.

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Встреча Зеленского с португальской делегацией

Зеленский выразил признательность за готовность Португалии к участию в процессе реконструкции учебных заведений в Житомирской области и отметил успешное проведение Форума по восстановлению региона, который прошел 5 февраля в Житомире с участием португальских министров.

"Знаю, что вчера у вас был активный день в Житомире и приняли участие в Форуме по восстановлению Житомирской области. Рассчитываю, что практическая реализация соответствующих проектов начнется в ближайшее время", — сказал президент.

В ходе встречи также было уделено особое внимание ситуации на фронте и продолжению оборонного партнерства между Украиной и Португалией, особенно в контексте углубления сотрудничества в рамках присоединения Португалии к авиационной коалиции.

Важную роль в диалоге заняло обсуждение участия Португалии в реализации определенных аспектов Украинской мирной инициативы и подготовки к предстоящему Глобальному саммиту мира.

Напомним, ранее Владимир Зеленский в рамках рабочей поездки в Кропивницкий посетил городское медучреждение, где лечатся раненые украинские защитники, и вручил им государственные награды.

Также Зеленский посетил центр подготовки военных в Днепропетровской области. Президент наблюдал за подготовкой военнослужащих и вручил награды военным.