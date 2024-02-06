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Зеленський зустрівся з міністрами Португалії — що обговорювали

6 лютого 2024 17:44
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Зеленський зустрівся з міністрами Португалії — що обговорювали
Президент України Володимир Зеленський на зустрічі із міністрами Португалії. Фото: Офіс Президента
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Президент України Володимир Зеленський провів переговори з делегацією із Португалії під керівництвом міністра зовнішніх справ Жуау Гомеша Кравіньо. До складу групи також входив міністр освіти Португалії Жуау Кошта.

Про це повідомив Офіс Президента у вівторок, 6 лютого.

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Зеленський висловив вдячність за готовність Португалії до участі у процесі реконструкції навчальних закладів у Житомирській області та наголосив на успішному проведенні Форуму з відновлення регіону, який пройшов 5 лютого у Житомирі за участю португальських міністрів.

"Знаю, що вчора у вас був активний день у Житомирі, також ви взяли участь у Форумі з відновлення Житомирської області. Розраховую, що практична реалізація відповідних проєктів розпочнеться найближчим часом", — сказав президент.

Під час зустрічі також було приділено особливу увагу ситуації на фронті та продовженню оборонного партнерства між Україною та Португалією, особливо у контексті поглиблення співробітництва у рамках приєднання Португалії до авіаційної коаліції.

Важливу роль у діалозі зайняло обговорення участі Португалії у реалізації певних аспектів Української мирної ініціативи та підготовки до Глобального саміту світу.

Нагадаємо, до Києва вранці 6 лютого прибув із візитом мер Риги Уілніс Кірсіс. Разом із ним приїхала його заступниця Лінда Озола.

Крім того, у Києві побувала міністр закордонних справ Канади Мелані Жолі. Вона провела зустріч із главою МЗС України Дмитром Кулебою.

Володимир Зеленський
Офіс президента
переговори
Португалія
Україна
політики
війна в Україні

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