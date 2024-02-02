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До Києва прибула очільниця МЗС Канади — про що вона говорила з Кулебою

2 лютого 2024 13:17
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
До Києва прибула очільниця МЗС Канади — про що вона говорила з Кулебою
Очільниця МЗС Канади Мелані Жолі та міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Фото: скриншот з відео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

До Києва прибула міністерка закордонних справ Канади Мелані Жолі. Вона вже провела зустріч з очільником МЗС України Дмитром Кулебою.

Про це повідомляє МЗС України.

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Візит Мелані Жолі в Україні

Міністерка закордонних справ Канади говорила зі своїм українським колегою про використання заморожених активів Росії, економічну та військову підтримку України та Формулу миру.

Очільниця МЗС Канади Мелані Жолі та міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба
Очільниця МЗС Канади Мелані Жолі та міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Фото: t.me/weukrainetv

На пресконференції Кулеба заявив, що перемовини України та Канади відбуваються вже без "протокольних реверансів".

Нагадаємо, Канада попросила США якнайшвидше передати Україні систему ППО середнього радіуса дії NASAMS. Стверджується, що її було оплачено в березні торік.

Також ми писали, що за період з лютого по жовтень 2023 року інструктори Канади підготували 190 українських танкістів для роботи з Leopard. Навчання проходили у Польщі.

Дмитро Кулеба
Канада
МЗС
військова допомога
Україна
активи
Формула миру

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