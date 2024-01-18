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Для роботи з Leopard — Канада підготувала майже 200 українських танкістів

18 січня 2024 23:59
5086705e-1524-4e31-0901-60c274b21600 - Уляна Виноградова
Навчання ЗСУ - Канада підготувала майже 200 українських танкістів для роботи з Leopard
Прапори Канади та України. Фото: Укрінформ
5086705e-1524-4e31-0901-60c274b21600 - Уляна Виноградова

За період з лютого по жовтень 2023 року інструктори Канади підготували 190 українських танкістів для роботи з Leopard. Навчання проходили у Польщі.

Про це йдеться на сайті Збройних сил Канади.

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Операція UNIFIER Leopard Training Element (LTE) з підготовки танкістів завершилася 31 жовтня минулого року на південному заході Польщі.

"Водії отримали навички технічного обслуговування і практики водіння шістдесятитонних танків, в той час як троє їхніх товаришів по екіпажу отримали навички ведення вогню, перейшовши від теорії танкових стрільб до практичних вправ і проведення навчань на симуляторах перед тим, як підтвердити свої здібності на полігоні", — йдеться в повідомленні.

У Збройних силах Канади підкреслили, що українські військові були дуже вмотивовані та сповнені ентузіазму. Вони отримали всі необхідні знання для застосування танків на полі бою. Бійці ЗСУ це підтвердили.

"Я дуже вражений бронетанковою підготовкою тут, у Польщі. Вишкіл надзвичайно ефективний, а інструктори — справжні майстри своєї справи. Все, чого вони нас навчили, є необхідним, і ми будемо використовувати це в бою. Інструктори CAF дуже професійні, хороші люди, які справді хотіли нас чомусь навчити", — заявив український танкіст під псевдо "Коваль".

Нагадаємо, Канада попросила США чим швидше передати Україні систему ППО середнього радіуса дії NASAMS. Стверджується, що її було оплачено в березні торік.

Також ми писали, що Україна ще досі не отримала ЗРК NASAMS, які Канада пообіцяла нашій державі рік тому. Відомо, чи є точні терміни, коли це станеться. 

Канада
ЗСУ
військові навчання
військова допомога
Leopard 2
війна в Україні

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