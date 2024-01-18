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Канада закликала США швидше передати Україні ЗРК NASAMS — що відомо

18 січня 2024 05:52
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Інна Буряк
редактор
Канада закликала США швидше передати Україні ЗРК NASAMS — що відомо
Система ППО середнього радіуса дії NASAMS. Фото: Aldrimer.no
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Канада попросила США чим швидше передати Україні систему ППО середнього радіуса дії NASAMS. Стверджується, що її було оплачено в березні торік.

Про це повідомляє The Globe and Mail.

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"Представники Канади заявили, що NASAMS було оплачено минулого березня і що її відправка затримується через необхідність укладення між урядами США та України угоди про продаж військового обладнання за кордон, про що досі йдуть перемовини. Міністр оборони Канади Біл Блер минулого тижня, ймовірно, зустрівся із послом США у Канаді Девідом Коеном, аби попросити про пришвидшення цього процесу", — йдеться в повідомленні.

Як відомо, в січні торік Канада заявила, що має намір передати Україні систему ППО вартістю понад 300 млн доларів США, однак наразі цього не зробила. Згідно з угодою Канада відшкодує Вашингтону повну вартість системи NASAMS, а США укладуть прямий контракт на постачання цього озброєння з Україною. Це має дозволити Канаді уникнути необхідності отримання дозволу від США на реекспорт NASAMS до України.

Відповідно до документів міноборони США, що є в відкритому доступі, у листопаді 2022 року Сполучені Штати уклали угоду з виробником NASAMS на постачання цієї системи для України. Термін поставки закінчується в листопаді 2025 року.

Нагадаємо, що Україна ще досі не отримала ЗРК NASAMS, які Канада пообіцяла нашій державі рік тому. Відомо, чи є точні терміни, коли це станеться. 

США
Канада
зброя
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Україна
військова техніка
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війна в Україні
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