Канада призвала США поскорее передать Украине ЗРК NASAMS — что известно

Система ПВО среднего радиуса действия NASAMS. Фото: Aldrimer.no

Канада попросила США как можно скорее передать Украине систему ПВО среднего радиуса действия NASAMS. Утверждается, что она была оплачена в марте в прошлом году.

Об этом сообщает The Globe and Mail.

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"Представители Канады заявили, что NASAMS было оплачено в прошлом марте и что ее отправка задерживается из-за необходимости заключения между правительствами США и Украины соглашения о продаже военного оборудования за границу, о чем до сих пор идут переговоры. Министр обороны Канады Билл Блэр на прошлой неделе, вероятно, встретился с послом США в Канаде Дэвидом Коэном, чтобы попросить ускорить этот процесс", — говорится в сообщении.

Как известно, в январе прошлого года Канада заявила, что намерена передать Украине систему ПВО стоимостью более 300 млн долларов США, однако пока этого не сделала. Согласно соглашению Канада возместит Вашингтону полную стоимость системы NASAMS, а США заключат прямой контракт на поставку этого вооружения из Украины. Это должно позволить Канаде избежать необходимости получения разрешения от США на реэкспорт NASAMS в Украину.

Согласно документам минобороны США, имеющимся в открытом доступе, в ноябре 2022 года Соединенные Штаты заключили соглашение с производителем NASAMS на поставку этой системы для Украины. Срок поставки истекает в ноябре 2025 года.

Напомним, что Украина еще не получила ЗРК NASAMS, которые Канада пообещала нашему государству год назад. Известно, есть ли точные сроки, когда это произойдет.