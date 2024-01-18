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Для работы с Leopard — Канада подготовила около 200 украинских танкистов

18 января 2024 23:59
5086705e-1524-4e31-0901-60c274b21600 - Ульяна Виноградова
Учения ВСУ - Канада подготовила почти 200 украинских танкистов для работы с Leopard
Флаги Канады и Украины. Фото: Укринформ
5086705e-1524-4e31-0901-60c274b21600 - Ульяна Виноградова

За период с февраля по октябрь 2023 года инструкторы Канады подготовили 190 украинских танкистов для работы с Leopard. Учения проходили в Польше.

Об этом говорится на сайте Вооруженных сил Канады.

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Операция UNIFIER Leopard Training Element (LTE) по подготовке танкистов завершилась 31 октября в прошлом году на юго-западе Польши.

"Водители получили навыки технического обслуживания и практики вождения шестидесятитонных танков, в то время как трое их товарищей по экипажу получили навыки ведения огня, перейдя от теории танковых стрельб к практическим упражнениям и проведению учений на симуляторах перед тем, как подтвердить свои способности на полегоне", — говорится в сообщении.

В Вооруженных силах Канады подчеркнули, что украинские военные были очень мотивированы и полны энтузиазма. Они получили все необходимые знания для применения танков на поле боя. Бойцы ВСУ это подтвердили.

"Я очень поражен бронетанковой подготовкой здесь, в Польше. Обучение чрезвычайно эффективно, а инструкторы — настоящие мастера своего дела. Все, чему они нас научили, необходимо, и мы будем использовать это в бою. Инструкторы CAF очень профессиональные, хорошие люди, которые действительно, хотели нас чему-то научить", — заявил украинский танкист под псевдо "Коваль".

Напомним, Канада попросила США как можно скорее передать Украине систему ПВО среднего радиуса действия NASAMS. Утверждается, что она была оплачена в марте в прошлом году.

Также мы писали, что Украина еще не получила ЗРК NASAMS, которые Канада пообещала нашему государству год назад. Известно, есть ли точные сроки, когда это произойдет.

Канада
ВСУ
военные учения
военная помощь
Leopard 2
война в Украине

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