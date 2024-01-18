Учения ВСУ - Канада подготовила почти 200 украинских танкистов для работы с Leopard

Флаги Канады и Украины. Фото: Укринформ

За период с февраля по октябрь 2023 года инструкторы Канады подготовили 190 украинских танкистов для работы с Leopard. Учения проходили в Польше.

Об этом говорится на сайте Вооруженных сил Канады.

Читайте также:

Помощь Канады Украине

Операция UNIFIER Leopard Training Element (LTE) по подготовке танкистов завершилась 31 октября в прошлом году на юго-западе Польши.

"Водители получили навыки технического обслуживания и практики вождения шестидесятитонных танков, в то время как трое их товарищей по экипажу получили навыки ведения огня, перейдя от теории танковых стрельб к практическим упражнениям и проведению учений на симуляторах перед тем, как подтвердить свои способности на полегоне", — говорится в сообщении.

В Вооруженных силах Канады подчеркнули, что украинские военные были очень мотивированы и полны энтузиазма. Они получили все необходимые знания для применения танков на поле боя. Бойцы ВСУ это подтвердили.

"Я очень поражен бронетанковой подготовкой здесь, в Польше. Обучение чрезвычайно эффективно, а инструкторы — настоящие мастера своего дела. Все, чему они нас научили, необходимо, и мы будем использовать это в бою. Инструкторы CAF очень профессиональные, хорошие люди, которые действительно, хотели нас чему-то научить", — заявил украинский танкист под псевдо "Коваль".

Напомним, Канада попросила США как можно скорее передать Украине систему ПВО среднего радиуса действия NASAMS. Утверждается, что она была оплачена в марте в прошлом году.

Также мы писали, что Украина еще не получила ЗРК NASAMS, которые Канада пообещала нашему государству год назад. Известно, есть ли точные сроки, когда это произойдет.