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Університетам Канади заборонили співпрацю з науковими центрами РФ

17 січня 2024 08:43
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Університетам Канади заборонили співпрацю з науковими центрами РФ
Міністр інновацій, науки та промисловості Канади Франсуа-Філіп Шампань. Фото: National Post
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Канада скасовуватиме державне фінансування для університетів і науковців, у разі їх співпраці із певними російськими, іранськими чи китайськими дослідними центрами. До переліку потрапили сотні установ, серед них шість російських.

Про це йдеться у новому документі, оприлюдненому канадським урядом.

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До переліку потрапила понад сотня науково-дослідних установ, серед яких шість російських:

  • 46-й Центральний науково-дослідний інститут МО РФ;
  • Інститут проблем передачі інформації ім.Харкевича РАН;
  • "Автономна некомерційна організація "Професійне обʼєднання конструкторів систем інформатики";
  • 33-й Інститут наукових досліджень та випробувань;
  • 27-й науковий центр Міноборони РФ;
  • 48-й Центральний науково-дослідний інститут РФ.

Канада визнала що ці шість центрів становлять загрозу національній безпеці. Будь-яка співпраця із ними заборонена канадським науковцям, які працюють у "чутливих" сферах досліджень. До них було внесено сучасне озброєння, квантові, авіакосмічні, супутникові та медичні технології, а сферу роботизації й кілька інших.

Очікується, що нові обмеження набудуть чинності весною цього року, але в певних випадках їх можуть застосовувати негайно.

Раніше ми повідомляли, що у Канаді заборонили продажі бензинових та дизельних авто з 2035 року. До цього часу усі авто повинні мати нульовий рівень викидів, який не буде завдати сильної шкоди екології.

Нагадуємо, що з осені 2025 року старшокласники у найбільш заселеній у Канаді провінції Онтаріо вивчатимуть історію Голодомору 1932-1933 років в Україні. Це допоможе школярам зрозуміти вплив Голодомору на українську громаду в Канаді.

Канада
наука
Університет
інститут
Росія

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