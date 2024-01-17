Университетам Канады запретили сотрудничество с научными центрами РФ

Министр инноваций, науки и промышленности Канады Франсуа-Филипп Шампань. Фото: National Post

Канада будет отменять государственное финансирование для университетов и ученых в случае их сотрудничества с определенными российскими, иранскими или китайскими исследовательскими центрами. В список попали сотни учреждений, среди них шесть российских.

Об этом говорится в новом документе, обнародованном канадским правительством.

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В список попало более сотни научно-исследовательских учреждений, среди которых шесть российских:

46-й Центральный научно-исследовательский институт МО РФ;

Институт проблем передачи информации им. Харкевича РАН;

"Автономная некоммерческая организация "Профессиональное объединение конструкторов систем информатики";

33-й Институт научных исследований и испытаний;

27-й научный центр Минобороны РФ;

48-й Центральный научно-исследовательский институт РФ.

Канада признала, что эти шесть центров представляют угрозу национальной безопасности. Любое сотрудничество с ними запрещено канадским ученым, работающим в чувствительных областях исследований. В них были внесены современные вооружения, квантовые, авиакосмические, спутниковые и медицинские технологии, а сфера роботизации и несколько других.

Ожидается, что новые ограничения вступят в силу весной этого года, но в некоторых случаях их могут применять немедленно.

Ранее мы сообщали, что в Канаде запретили продажи бензиновых и дизельных автомобилей с 2035 года. К этому времени все авто должны иметь нулевой уровень выбросов, который не нанесет сильного вреда экологии.

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