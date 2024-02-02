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В Киев прибыла глава МИД Канады — о чем она говорила с Кулебой

2 февраля 2024 13:17
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Киев прибыла глава МИД Канады — о чем она говорила с Кулебой
Глава МИД Канады Мелани Жоли и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Фото: скриншот с видео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В Киев прибыла министр иностранных дел Канады Мелани Жоли. Она уже провела встречу с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.

Об этом сообщает МИД Украины.

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Министр иностранных дел Канады говорила со своим украинским коллегой об использовании замороженных активов России, экономической и военной поддержке Украины и Формуле мира.

Глава МИД Канады Мелани Жоли и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба
Глава МИД Канады Мелани Жоли и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Фото: t.me/weukrainetv

На пресс-конференции Кулеба заявил, что переговоры Украины и Канады проходят уже без "протокольных реверансов".

Напомним, Канада попросила США как можно скорее передать Украине систему ПВО среднего радиуса действия NASAMS. Утверждается, что она была оплачена в марте в прошлом году.

Также мы писали, что за период с февраля по октябрь 2023 года инструкторы Канады подготовили 190 украинских танкистов для работы с Leopard. Учения проходили в Польше.

Дмитрий Кулеба
Канада
МИД
военная помощь
Украина
активы
Формула мира

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