В Киев прибыла глава МИД Канады — о чем она говорила с Кулебой
В Киев прибыла министр иностранных дел Канады Мелани Жоли. Она уже провела встречу с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.
Об этом сообщает МИД Украины.
Визит Мелани Жоли в Украину
Министр иностранных дел Канады говорила со своим украинским коллегой об использовании замороженных активов России, экономической и военной поддержке Украины и Формуле мира.
На пресс-конференции Кулеба заявил, что переговоры Украины и Канады проходят уже без "протокольных реверансов".
Напомним, Канада попросила США как можно скорее передать Украине систему ПВО среднего радиуса действия NASAMS. Утверждается, что она была оплачена в марте в прошлом году.
Также мы писали, что за период с февраля по октябрь 2023 года инструкторы Канады подготовили 190 украинских танкистов для работы с Leopard. Учения проходили в Польше.
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