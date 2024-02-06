Зеленский провел встречу с гендиректором МАГАТЭ — главная тема переговоров
Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 6 февраля встретился в Киеве с генеральным директором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси. В ходе встречи были затронуты вопросы безопасности на оккупированной Запорожской АЭС и опасности, связанные с ее захватом российскими силами.
Об этом сообщает Офис Президента.
Встреча Зеленского с Рафаэлем Гросси
На встрече подчеркивалось значимость выбора Украины в качестве члена Совета управляющих МАГАТЭ на период до 2025 года.
Президент вновь выразил мнение, что единственный надежный метод избежать ядерного происшествия на этом объекте заключается в его полной демилитаризации, освобождении от оккупации и возвращении под контроль Украины.
Также глава государства поблагодарил агентство за поддержание инициативы Украины по достижению мира, а также за конкретные действия, направленные на реализацию ее первой цели, касающейся обеспечения радиационной и ядерной безопасности.
"Участие МАГАТЭ в реализации первого пункта Украинской формулы мира важно. Приглашаю вас принять участие в Глобальном саммите мира, запланированном в Швейцарии", – отметил Зеленский.
Напомним, ранее Зеленский провел переговоры с делегацией из Португалии под руководством министра внешних дел Жуау Гомеша Кравиньо. В состав группы также входил министр образования Португалии Жуау Кошта.
Кроме того, в Киев утром 6 февраля прибыл с визитом мэр Риги Уилнис Кирсис. Вместе с ним приехала его заместительница Линда Озола.
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