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Кабмін обмежив термін лікування українських військовослужбовців за кордоном

2 лютого 2024 21:00
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Кабмін обмежив термін лікування українських військовослужбовців за кордоном
Засідання Кабінету міністрів. Фото: t.me/Denys_Smyhal
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

В Кабінеті міністрів обмежили термін лікування українських військовослужбовців за кордоном. Відтепер загальний час перебування захисників в інших країнах не повинен перевищувати 12 місяців. 

Про це 2 лютого повідомив представник Кабінету міністрів у ВР Тарас Мельничук.

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"Встановлено, що загальний час перебування захисника України на лікуванні за кордоном, включаючи час переміщення з одного іноземного закладу охорони здоровʼя до іншого та час очікування між плановими хірургічними втручаннями, не може перевищувати 12 місяців підряд", — наголосив політик. 

Згідно законів України, весь час перебування у відпустці для лікування, військовим ЗСУ зберігається матеріальне забезпечення. 

обмеження терміну лікування українських військових за кордоном
Скриншот допису з Telegram Тараса Мельничука

Нагадаємо, раніше ми писали, що у випадку хвороби під час відпустки український військовий має отримати відповідну довідку у поліклініці. Після цього її буде продовжено на ту кількість днів, які були витрачені на лікування.

Також відомо, що українські захисники мають право провести свою відпустку за кордоном. Для цього необхідно отримати дозвіл командира військової частини та додаткові документи для пред’явлення на кордоні.

Денис Шмигаль
Кабінет міністрів
відпустка
Тарас Мельничук
військові
лікування
закордон

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