Кабмин ограничил срок лечения украинских военнослужащих за границей

Заседание Кабинета Министров. Фото: t.me/Denys_Smyhal

В Кабинете министров ограничили срок лечения украинских военнослужащих за границей. Теперь общее время пребывания защитников в других странах не должно превышать 12 месяцев.

Об этом 2 февраля сообщил представитель Кабинета министров в ВР Тарас Мельничук.

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Изменения относительно пребывания защитника за границей для лечения

"Установлено, что общее время пребывания защитника Украины на лечении за границей, включая время перемещения из одного иностранного учреждения здравоохранения в другое и время ожидания между плановыми хирургическими вмешательствами, не может превышать 12 месяцев подряд", — подчеркнул политик.

Согласно законам Украины, все время пребывания в отпуске для лечения, военным ВСУ сохраняется материальное обеспечение.

Скриншот сообщения из Telegram Тараса Мельничука

Напомним, ранее мы писали, что в случае болезни во время отпуска украинский военный должен получить соответствующую справку в поликлинике. После этого она будет продлена на то количество дней, которые были потрачены на лечение.

Также известно, что украинские защитники имеют право провести свой отпуск за границей. Для этого необходимо получить разрешение командира воинской части и дополнительные документы по предъявлению на границе.