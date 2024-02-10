Кабмін звільнив першого заступника міністра оборони Павлюка

Олександр Павлюк. Фото: Facebook/Олександр Павлюк

Кабінет Міністрів України звільнив Павлюка Олександра Олексійовича з посади першого заступника міністра оборони України у суботу, 10 лютого. Він переходить на іншу роботу.

Про це повідомив представник Кабміну у ВР Тарас Мельничук в Telegram.

Читайте також:

Павлюка звільнили з посади заступника міністра оборони

"Кабінетом Міністрів України: Звільнено Павлюка Олександра Олексійовича з посади першого заступника міністра оборони України у звʼязку із переходом на іншу роботу", — йдеться у повідомленні.

Скриншот допису Мельничука

За даними ЗМІ, Павлюк може стати новим командувачем Сухопутних військ ЗСУ замість Сирського, який обійняв посаду Головнокомандувача ЗСУ.

Відомо, що Командувача Сухопутних військ призначає президент за поданням Міністерства оборони.

Що відомо про Олександра Павлюка

У 2015 році йому надали звання генерал-майора, а у 2018 році — генерал-лейтенанта.

У 2017-2020 роках Павлюк був командувачем військ оперативного угруповання Захід, після чого його призначили командувачем підготовки командування Сухопутних військ Збройних сил.

У липні 2021 року він став командувачем Операції Об’єднаних сил. А через кілька тижнів від початку повномасштабної війни його призначили головою Київської ОВА, де він працював до 21 травня.

З травня 2022 року до 21 лютого 2023 року Павлюк був начальником штабу — заступником командувача Сухопутних військ ЗСУ і водночас командувачем Угруповання сил і засобів оборони Києва.

21 лютого 2023 року його призначили першим заступником міністра оборони.

Нагадаємо, що 9 лютого Президент України Володимир Зеленський провів заміну керівника Генштабу ЗСУ. На цю посаду призначено генерал-майора Анатолія Баргилевича.

Крім того, 8 лютого Зеленський звільнив Залужного. На посаду нового головкома було призначено Сирського.