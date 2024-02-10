Кабмин уволил первого заместителя Министра обороны Павлюка

Александр Павлюк. Фото: Facebook/Александр Павлюк

Кабинет Министров Украины уволил Павлюка Александра Алексеевича с должности первого заместителя Министра обороны Украины в субботу, 10 февраля. Он переходит на другую работу.

Об этом сообщил представитель Кабмина в ВР Тарас Мельничук в Telegram.

Читайте также:

Павлюка уволили с должности заместителя Министра обороны

"Кабинетом Министров Украины: Уволен Павлюк Александр Алексеевич с должности первого заместителя Министра обороны Украины в связи с переходом на другую работу", — говорится в сообщении.

Скриншот поста Мельничука

По данным СМИ, Павлюк может стать новым командующим Сухопутными войсками ВСУ вместо Сырского, который вступил на должность Главнокомандующего ВСУ.

Известно, что Командующего Сухопутными войсками назначает Президент по представлению Министерства обороны.

Что известно об Александре Павлюке

С мая 2022 года по 21 февраля 2023 года Павлюк был начальником штаба — заместителем командующего Сухопутными войсками ВСУ и одновременно командующим Группировкой сил и средств обороны Киева.

21 февраля 2023 года он был назначен первым заместителем министра обороны.

Напомним, что 9 февраля Президент Украины Владимир Зеленский произвел замену руководителя Генштаба ВСУ. На эту должность назначен генерал-майор Анатолий Баргилевич.

Кроме того, 8 февраля Зеленский уволил Залужного. На должность нового главкома был назначен Сырский.