Володимир Зеленський та Метте Фредеріксен підписують безпекову угоду. Фото: Сайт Президента

Президент України Володимир Зеленський у п'ятницю, 23 лютого, зустрівся з прем’єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен. Під час зустрічі було підписано Угоду про співробітництво у сфері безпеки та довгострокову підтримку між Данією та Україною.

Про це Зеленський повідомив у Telegram-каналі.

Україна та Данія підписали безпекову угоду 23 лютого

"Сьогодні ми з прем’єр-міністеркою Метте Фредеріксен підписали Угоду про співробітництво у сфері безпеки та довгострокову підтримку між Данією та Україною", — йдеться у повідомленні.

Зеленський зауважив, що цей документ підтверджує непохитну підтримку Данією українського народу — країна надаватиме підтримку протягом десяти років.

Відповідно до угоди, у 2024 році надана Данією військова підтримка становитиме щонайменше 1,8 млрд євро.

Документ передбачає постійну військову допомогу в різних сферах у координації та співпраці з відповідними міжнародними партнерами й установами, зосереджуючись на військово-повітряних силах і протиповітряній обороні, морській безпеці, розмінуванні, технологіях та безпілотниках, а також інших ключових спроможностях та нагальних потребах України.

Також країна підтримуватиме зусилля із забезпечення цілісного потенціалу F-16 через авіаційну коаліцію — надання винищувачів, боєприпасів, тренажерів, навчання, обслуговування.

Скриншот допису Зеленського

Нагадаємо, раніше сьогодні Зеленський разом з Фредеріксен відвідали Личаківське кладовище у Львові. Там вони вшанували пам'ять загиблих українських захисників.

Як відомо, 12 лютого безпекову угоду з Україною підписала Велика Британія. 16 лютого таку ж угоду було підписано з Німеччиною та Францією.