Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow Україна та Фінляндія підписали безпекову угоду та ряд інших домовленостей arrow

Україна та Фінляндія підписали безпекову угоду та ряд інших домовленостей

3 квітня 2024 14:21
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Україна та Фінляндія підписали безпекову угоду та ряд інших домовленостей
Підписання угоди між Україною та Фінляндією. Фото: скриншот з відео
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Україна та Фінляндія у середу, 3 квітня, підписали Угоду про співробітництво у сфері безпеки та довгострокову підтримку. Цей документ засвідчує, що Фінляндія надаватиме довгострокову військову та фінансову допомогу, а також поглиблюватиме співпрацю з Україною у всіх сферах. 

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський у Telegram в середу, 3 квітня.

Читайте також:

Підписання безпекової угоди України та Фінляндії

"Сьогодні ми з Президентом Фінляндії Александром Стуббом підписали Угоду про співробітництво у сфері безпеки та довгострокову підтримку", — повідомив президент.

Він пояснив, що цей документ засвідчує готовність Фінляндії й надалі підтримувати Україну в боротьбі проти російської агресії. Фінляндія надаватиме нашій державі довгострокову військову та фінансову допомогу, а також поглиблюватиме співпрацю в політичній, фінансовій, гуманітарній галузях та у сфері реформ. 

Крім того, Фінляндія допомагатиме Україні відбудовувати енергетичний сектор, оцінювати екологічні збитки, посилювати захист кордону й критичної інфраструктури, а також лікуватиме українських військових. 

"Дякую Фінляндії за підтримку України і нашого народу! Дякую за допомогу!" — наголосив Зеленський. 

Нагадаємо, 1 Україна підписала безпекову угоду з Нідерландами. За словами Зеленського, документ передбачає два мільярди євро військової допомоги від Нідерландів у 2024 році та подальшу оборонну допомогу протягом наступних десяти років. 

А у другу річниці повномасштабної війни, 24 березня, Україна домовилась про гарантії безпеки з Канадою та Італією. Лідери країн досягли домовленостей про підготовку військових, модернізацію оборонної сфери та співпрацю у сфері розвідки.

Володимир Зеленський
Україна
Фінляндія
угода
війна в Україні

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

13:28 Наталія Сумська розповіла про пророцтво, яке почула свого часу її мама

26 березня 2024

19:27 З 1 квітня українці повинні будуть прийти в ТЦК без повістки — кого торкнеться

23 березня 2024

19:49 Працівники ТЦК будуть зобов'язані здійснювати дві дії перед врученням повістки

30 березня 2024

01:47 Де можуть служити обмежено придатні з 1 квітня — повний перелік

27 березня 2024

02:45 Мобілізація в Україні — адвокат назвав одну популярну хворобу, яка звільняє від призову

22 березня 2024
Новина з фото

03:03 Чим слід обробити цибулю перед посадкою, щоб не було стрілок

27 березня 2024

06:44 Скільки військових в Україні досі не були на фронті — офіційні дані

30 березня 2024

17:27 Напад на працівників ТЦК на Хмельниччині — Жорін відреагував на інцидент

26 березня 2024

07:25 Лише люди з високим IQ знайдуть сплячого котика на сухому дереві за вісім секунд

24 березня 2024

02:31 Стало відомо, скільки учасників бойових дій працює у ТЦК