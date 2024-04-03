Україна та Фінляндія підписали безпекову угоду та ряд інших домовленостей

Підписання угоди між Україною та Фінляндією. Фото: скриншот з відео

Україна та Фінляндія у середу, 3 квітня, підписали Угоду про співробітництво у сфері безпеки та довгострокову підтримку. Цей документ засвідчує, що Фінляндія надаватиме довгострокову військову та фінансову допомогу, а також поглиблюватиме співпрацю з Україною у всіх сферах.

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський у Telegram в середу, 3 квітня.

Читайте також:

Підписання безпекової угоди України та Фінляндії

"Сьогодні ми з Президентом Фінляндії Александром Стуббом підписали Угоду про співробітництво у сфері безпеки та довгострокову підтримку", — повідомив президент.

Він пояснив, що цей документ засвідчує готовність Фінляндії й надалі підтримувати Україну в боротьбі проти російської агресії. Фінляндія надаватиме нашій державі довгострокову військову та фінансову допомогу, а також поглиблюватиме співпрацю в політичній, фінансовій, гуманітарній галузях та у сфері реформ.

Крім того, Фінляндія допомагатиме Україні відбудовувати енергетичний сектор, оцінювати екологічні збитки, посилювати захист кордону й критичної інфраструктури, а також лікуватиме українських військових.

"Дякую Фінляндії за підтримку України і нашого народу! Дякую за допомогу!" — наголосив Зеленський.

Нагадаємо, 1 Україна підписала безпекову угоду з Нідерландами. За словами Зеленського, документ передбачає два мільярди євро військової допомоги від Нідерландів у 2024 році та подальшу оборонну допомогу протягом наступних десяти років.

А у другу річниці повномасштабної війни, 24 березня, Україна домовилась про гарантії безпеки з Канадою та Італією. Лідери країн досягли домовленостей про підготовку військових, модернізацію оборонної сфери та співпрацю у сфері розвідки.