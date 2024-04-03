Украина и Финляндия подписали соглашение о безопасности и ряд других договоренностей

Подписание соглашения между Украиной и Финляндией. Фото: скриншот с видео

Украина и Финляндия в среду, 3 апреля, подписали Соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности и долгосрочную поддержку. Этот документ свидетельствует, что Финляндия будет оказывать долгосрочную военную и финансовую помощь, а также углубить сотрудничество с Украиной во всех областях.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в Telegram в среду, 3 апреля.

Читайте также:

Подписание договора безопасности Украины и Финляндии

"Сегодня мы с Президентом Финляндии Александром Стуббом подписали Соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности и долгосрочную поддержку", — сообщил президент.

Он пояснил, что этот документ свидетельствует о готовности Финляндии и дальше поддерживать Украину в борьбе против российской агрессии. Финляндия будет оказывать нашему государству долгосрочную военную и финансовую помощь, а также углубить сотрудничество в политической, финансовой, гуманитарной областях и в сфере реформ.

Кроме того, Финляндия будет помогать Украине отстраивать энергетический сектор, оценивать экологический ущерб, усиливать защиту границы и критической инфраструктуры, а также лечить украинских военных.

"Спасибо Финляндии за поддержку Украины и нашего народа! Спасибо за помощь!" — подчеркнул Зеленский.

К слову, Финляндия стала восьмой страной, которая подписала соглашение по безопасности с Украиной.

Напомним, 1 Украина подписала соглашение о безопасности с Нидерландами. По словам Зеленского, документ предусматривает два миллиарда евро военной помощи от Нидерландов в 2024 году и последующую оборонную помощь в течение следующих десяти лет.

А во вторую годовщину полномасштабной войны, 24 марта, Украина договорилась о гарантиях безопасности с Канадой и Италией. Лидеры стран достигли договоренностей о подготовке военных, модернизации оборонной сферы и сотрудничестве в сфере разведки.