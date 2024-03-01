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Україна та Нідерланди підписали двосторонню безпекову угоду

1 березня 2024 16:51
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Україна та Нідерланди підписали двосторонню безпекову угоду
Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте та Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Президент України Володимир Зеленський підписав двосторонню безпекову угоду з прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте. За словами глави держави, документ передбачає два мільярди євро військової допомоги від Нідерландів у 2024 році та подальшу оборонну допомогу протягом наступних десяти років.

Про це український лідер повідомив у Telegram, у п'ятницю, 1 березня.

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Допис Зеленського. Фото: скриншот

Двостороння безпекова угода між Україною та Нідерландами

"Угода також визначає пріоритети надання допомоги у сфері протиповітряної оборони, артилерії, морських та далекобійних засобів, з особливим акцентом на зміцненні Повітряних сил Збройних Сил України", — розповів Зеленський.

Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте та Президент України Володимир Зеленський
Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте та Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

За його словами, документ формалізує принципову позицію Нідерландів щодо посилення санкцій проти РФ, примушення її до відшкодування збитків та притягнення до відповідальності.

Зеленський наголосив, що угода також означає, що Нідерланди підтримують майбутнє членство України в ЄС і НАТО.

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Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте та Президент України Володимир Зеленський

"Я вдячний Прем'єр-міністру Рютте за цю угоду, яка посилить захист України, зокрема міста Харкова, де ми сьогодні зустрілися", — додав він.

Нагадаємо, у другу річницю війни, 24 лютого, Україна домовилась про гарантії безпеки з Канадою та Італією. Лідери країн досягли домовленостей про підготовку військових, модернізацію оборонної сфери та співпрацю у сфері розвідки.

Напередодні Зеленський зустрівся з прем'єр-міністром Данії Метте Фредеріксен. Під час зустрічі було підписано угоду про співробітництво у сфері безпеки та довгострокову підтримку між Данією та Україною.

Раніше двосторонню угоду про безпеку було підписано з Німеччиною.

Володимир Зеленський
Нідерланди
Україна
президент
угода

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