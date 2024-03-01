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Украина и Нидерланды подписали двустороннее соглашение о безопасности

1 марта 2024 16:51
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Украина и Нидерланды подписали двустороннее соглашение о безопасности
Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте и президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Президент Украины Владимир Зеленский подписал двустороннее соглашение о безопасности с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте. По словам главы государства, документ предусматривает два миллиарда евро военной помощи от Нидерландов в 2024 году и последующую оборонную помощь в течение следующих десяти лет.

Об этом украинский лидер сообщил в Telegram, в пятницу, 1 марта.

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Пост Зеленского. Фото: скриншот

Двустороннее соглашение о безопасности между Украиной и Нидерландами

"Соглашение также определяет приоритеты оказания помощи в сфере противовоздушной обороны, артиллерии, морских и дальнобойных средств, с особым акцентом на укреплении Воздушных сил Вооруженных Сил Украины", — рассказал Зеленский.

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте и Президент Украины Владимир Зеленский
Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте и президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

По его словам, документ формализует принципиальную позицию Нидерландов по усилению санкций против РФ, принуждению ее к возмещению ущерба и привлечению к ответственности.

Зеленский подчеркнул, что соглашение также означает, что Нидерланды поддерживают будущее членство Украины в ЕС и НАТО.

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Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте и Президент Украины Владимир Зеленский

"Я благодарен Премьер-министру Рютте за это соглашение, которое усилит защиту Украины, в частности города Харькова, где мы сегодня встретились", — добавил он.

Напомним, во вторую годовщину войны, 24 февраля, Украина договорилась о гарантиях безопасности с Канадой и Италией. Лидеры стран достигли договоренностей о подготовке военных, модернизации оборонной сферы и сотрудничестве в сфере разведки.

Накануне Зеленский встретился с премьер-министром Дании Мэтте Фредериксен. В ходе встречи было подписано соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности и долгосрочной поддержке между Данией и Украиной.

Ранее двустороннее соглашение о безопасности было подписано с Германией.

Владимир Зеленский
Нидерланды
Украина
президент
соглашение

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