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Допомога від шести країн — Зеленський прокоментував підписання безпекових угод

1 березня 2024 09:55
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Допомога від шести країн — Зеленський прокоментував підписання безпекових угод
Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Президент України Володимир Зеленський розповів, що Україна підписала безпекові угоди з шістьма країнами. Він подякував партнерам та наголосив, що це наближає перемогу нашої держави.

Про це глава держави повідомив у Telegam в п'ятницю, 1 березня, та опублікував відео.

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Україна підписала безпекові угоди вже з шістьма країнами: Великою Британією, Німеччиною, Францією, Данією, Канадою, Італією.

Ці домовленості працюватимуть на захист України, доповнюючи можливості в обороні та економіці. Протягом 2024 року ці шість країн нададуть Україні 20 млрд доларів військової підтримки, підтримуватимуть на шляху в Євросоюз та НАТО, а також сприятимуть у зміцненні наших інституцій. Такий пакет безпекових гарантій діятиме упродовж наступних 10 років або на час до вступу України в НАТО. 

"Кожна така угода наближає нашу державу до більших можливостей, до більшої взаємодії зі світом, до більшої сили. І разом із цим кожна така угода додає більше сили міжнародному порядку, заснованому на правилах. Що більше ми взаємодіємо, то швидше російські терористи програють. Дякую кожному лідеру, кожній державі, які допомагають Україні!" — висловив вдячність Зеленський. 

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Скриншот допису Зеленського в Telegram

Нагадаємо, у другу річницю війни, 24 лютого, Україна домовилась про гарантії безпеки з Канадою та Італією. Лідери країн досягли домовленостей про підготовку військових, модернізацію оборонної сфери та співпрацю у сфері розвідки.

Напередодні Зеленський зустрівся з прем'єр-міністром Данії Метте Фредеріксен. Під час зустрічі було підписано угоду про співробітництво у сфері безпеки та довгострокову підтримку між Данією та Україною.

Раніше двосторонню угоду про безпеку було підписано з Німеччиною.

Володимир Зеленський
переговори
угода
допомога
війна в Україні

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